3 điều cần biết khi kết nối Apple Carplay trên ô tô

Chí Tâm
14/05/2026 16:01 GMT+7

Kết nối Apple Carplay với ô tô khi lái xe khá tiện lợi vì giao diện trực quan, dễ sử dụng nhưng bên cạnh đó, hệ thống này cũng có nhiều điểm mà người dùng cần lưu ý để có trải nghiệm sử dụng hiệu quả.

Apple Carplay là hệ thống hỗ trợ kết nối giữa điện thoại iPhone và hệ thống giải trí của ô tô thông qua màn hình giải trí trung tâm. Nếu trước kia, công nghệ này chỉ dành cho những mẫu xe hạng sang hay các phiên bản cao cấp thì giờ đây đã phổ biến trên nhiều dòng ô tô phổ thông giá rẻ. 

Thông qua hệ thống này, tài xế có thể chủ động truy cập một số ứng dụng bản đồ được hỗ trợ, nghe và chỉnh nhạc, nhận cuộc gọi hoặc trả lời tin nhắn nhanh... thông qua giao diện trực quan. Tuy nhiên, vẫn có một số điều người dùng cần lưu ý khi kết nối Apple Carplay trên ô tô để tránh những tình huống "ngỡ ngàng" khi sử dụng.

Kết nối Apple Carplay không dây kém ổn định

Apple Carplay có thể kết nối với ô tô thông qua dây cáp hoặc không dây. Trong đó, kết nối không dây sẽ thông qua Bluetooth và Wi-Fi. Dù tiện lợi hơn so với việc dùng dây cáp và giúp khu vực điều khiển đỡ rườm rà nhưng kiểu kết nối này thường không ổn định, dễ xảy ra hiện tượng chập chờn.

Apple Carplay kết nối không dây có độ ổn định kém hơn so với kết nối có dây

Theo đánh giá của nhiều người dùng, việc kết nối Apple Carplay không dây gây nóng điện thoại khá nhanh, dẫn đến kết nối không ổn định, âm thanh bị giật cục, phản hồi chậm, thậm chí mất kết nối giữa chừng. Trường hợp này gặp nhiều hơn ở những mẫu xe có cấu hình thấp. Ngoài ra, ở những khu vực có mật độ sóng điện tử dày đặc, kết nối không dây dễ bị nhiễu, gây gián đoạn trong quá trình dẫn đường, gọi thoại.

Hao pin, nóng máy

Nếu thường xuyên sử dụng Apple Carplay kết nối với ô tô để đi đường dài, tình trạng tụt pin nhanh, nóng máy không quá xa lạ với người dùng. Về nguyên lý, điện thoại phải duy trì đồng thời nhiều tác vụ như kết nối GPS, dữ liệu di động 5G, đa nhiệm ứng dụng liên tục nên sẽ hao pin hơn thông thường.

Nên để điện thoại ở vị trí thoáng, đón gió điều hòa để giảm độ nóng khi sử dụng Carplay

Với thời tiết nắng nóng tại Việt Nam, nếu không có các biện pháp tản nhiệt hiệu quả, điện thoại sẽ nóng lên nhanh chóng, dễ dẫn đến tình trạng treo máy, giảm tuổi thọ pin. Do đó, giải pháp tối ưu nhất khi kết nối Apple Carplay liên tục từ 2 giờ trở lên, nên để điện thoại ở vị trí thoáng mát, đón gió điều hòa để cân bằng nhiệt độ.

Hệ sinh thái ứng dụng hạn chế

Một điểm khiến nhiều người dùng hụt hẫng là không phải ứng dụng nào trên iPhone cũng có thể hiển thị trên màn hình ô tô. Apple kiểm soát cực kỳ chặt chẽ các phần mềm được phép hoạt động nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây mất tập trung cho tài xế.

Người dùng không thể xem Youtube mặc định trên Carplay khi ô tô đang di chuyển

Người dùng hoàn toàn không thể xem YouTube hay các ứng dụng giải trí video trực tiếp trên giao diện CarPlay mặc định. Nền tảng này chủ yếu chỉ hỗ trợ các ứng dụng liên quan đến dẫn đường như Google Maps, Vietmap Live, Waze... hay nghe nhạc thông qua Apple Music, Spotify... và đàm thoại rảnh tay.

Dù vẫn tồn tại những hạn chế về mặt kỹ thuật, Apple CarPlay vẫn là tính năng tiện nghi quan trọng hàng đầu hiện nay. Việc hiểu rõ cách hoạt động của hệ thống này giúp tài xế chủ động hơn trong việc lựa chọn phương thức kết nối và ứng dụng phù hợp trong mỗi lần di chuyển.

