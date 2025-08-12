Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

3 đội PUBG của Việt Nam tranh tài tại EWC 2025, xem trực tiếp ở đâu?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
12/08/2025 12:02 GMT+7

Lần đầu tiên, 3 đội tuyển PUBG Việt Nam tham gia giải đấu danh giá Esports World Cup (EWC) 2025 tại bộ môn PUBG: BATTLEGROUNDS (PUBG), mở ra cơ hội lịch sử khẳng định vị thế của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Esports World Cup 2025 là cơ hội vàng để PUBG Việt Nam chứng tỏ tài năng tại sân chơi thế giới. Từ ngày 12.8, bộ môn PUBG, một trong những tựa game sinh tồn phổ biến nhất hiện nay, sẽ khuấy động đấu trường quốc tế. FPT Play, đơn vị sở hữu bản quyền độc quyền giải đấu, sẽ phát sóng trực tiếp và đầy đủ các trận đấu PUBG: BATTLEGROUNDS.

PUBG EWC 2025 hứa hẹn sẽ cực kỳ kịch tính và mãn nhãn

Giải đấu sẽ diễn ra tại Esports Arena, Boulevard City, Riyadh – một trong những địa điểm thi đấu hiện đại nhất thế giới. Các trận đấu PUBG tại EWC 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình 360 độ thiết kế riêng cho thể loại battle royale. Sân khấu có sức chứa hơn 5.000 khán giả, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho cả người xem trực tiếp và trực tuyến.

3 đội PUBG của Việt Nam tranh tài tại EWC 2025, xem trực tiếp ở đâu?- Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ tranh tài ở EWC 2025

Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 12.8 đến 14.8 với 24 đội tuyển chia thành ba bảng A, B và C, thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi ngày sẽ có sáu trận đấu, và điểm số được tính dựa trên thứ hạng cùng số mạng hạ gục (kill point). Sau vòng bảng, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng chung kết vào ngày 15.8 và 16.8, với sáu trận mỗi ngày để tìm ra nhà vô địch. Tổng giá trị giải thưởng của bộ môn PUBG tại EWC 2025 lên tới 2 triệu USD.

3 đội PUBG của Việt Nam tranh tài tại EWC 2025, xem trực tiếp ở đâu?- Ảnh 2.

Tể thức thi đấu của giải

Việt Nam góp mặt với 3 đội tuyển xuất sắc

3 đội tuyển Việt Nam tham gia EWC 2025 là: The Expendables, All Gamers Global và TDT Esports. Đây là lần đầu tiên PUBG Việt Nam có ba đội tuyển góp mặt tại giải đấu, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền thể thao điện tử Việt Nam nói chung và PUBG nói riêng.

3 đội PUBG của Việt Nam tranh tài tại EWC 2025, xem trực tiếp ở đâu?- Ảnh 3.

Giải đấu diễn ra từ 12.8 đến 16.8

The Expendables (TE): Đội tuyển giàu thành tích nhất của Việt Nam, từng vô địch PUBG Global Championship (PGC) 2024 và liên tục góp mặt trong top đầu các giải đấu quốc tế. TE đã giành được hơn 683.000 USD tiền thưởng và hai thành viên của đội cũng vừa góp mặt trong đội tuyển Việt Nam vô địch giải PNC 2025.

3 đội PUBG của Việt Nam tranh tài tại EWC 2025, xem trực tiếp ở đâu?- Ảnh 4.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play

All Gamers Global (AG.AL): Đội tuyển trẻ đang lên, giành á quân tại PUBG Vietnam Series 2025 và có thành tích ổn định tại vòng loại PGS khu vực. Thành viên Himass cũng góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tại PNC 2025, nơi anh được vinh danh MVP.

TDT Esports (TDT): Đội tuyển trẻ được tái lập cuối năm 2024, đã lọt vào top 8 vòng loại PGS khu vực châu Á – Thái Bình Dương và được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại EWC 2025.

3 đội PUBG của Việt Nam tranh tài tại EWC 2025, xem trực tiếp ở đâu?- Ảnh 5.

Lịch thi đấu các vòng giải EWC 2025

FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu PUBG tại EWC 2025. Các trận đấu sẽ được phát sóng trên ứng dụng FPT Play dành cho smart TV, điện thoại di động, FPT Play Box, hoặc tại website https://fptplay.vn. Ngoài ra, các nội dung hậu trường và phỏng vấn tuyển thủ sẽ được cập nhật liên tục.

Tin liên quan

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới hôm nay: Việt Nam đấu Puerto Rico, hấp dẫn!

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới hôm nay: Việt Nam đấu Puerto Rico, hấp dẫn!

Hôm nay (12.8) tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam chạm trán đội U.21 Puerto Rico ở lượt trận cuối bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới.

Hành động kép sau chính sách thị thực mới

Niềm vui bất ngờ dành cho VĐV Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

PUBG Việt Nam Esports EWC 2025 Tuyển thủ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận