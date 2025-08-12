3 đội PUBG của Việt Nam tranh tài tại EWC 2025, xem trực tiếp ở đâu?

Esports World Cup 2025 là cơ hội vàng để PUBG Việt Nam chứng tỏ tài năng tại sân chơi thế giới. Từ ngày 12.8, bộ môn PUBG, một trong những tựa game sinh tồn phổ biến nhất hiện nay, sẽ khuấy động đấu trường quốc tế. FPT Play, đơn vị sở hữu bản quyền độc quyền giải đấu, sẽ phát sóng trực tiếp và đầy đủ các trận đấu PUBG: BATTLEGROUNDS.

PUBG EWC 2025 hứa hẹn sẽ cực kỳ kịch tính và mãn nhãn

Giải đấu sẽ diễn ra tại Esports Arena, Boulevard City, Riyadh – một trong những địa điểm thi đấu hiện đại nhất thế giới. Các trận đấu PUBG tại EWC 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình 360 độ thiết kế riêng cho thể loại battle royale. Sân khấu có sức chứa hơn 5.000 khán giả, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho cả người xem trực tiếp và trực tuyến.

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ tranh tài ở EWC 2025

Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 12.8 đến 14.8 với 24 đội tuyển chia thành ba bảng A, B và C, thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi ngày sẽ có sáu trận đấu, và điểm số được tính dựa trên thứ hạng cùng số mạng hạ gục (kill point). Sau vòng bảng, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng chung kết vào ngày 15.8 và 16.8, với sáu trận mỗi ngày để tìm ra nhà vô địch. Tổng giá trị giải thưởng của bộ môn PUBG tại EWC 2025 lên tới 2 triệu USD.

Tể thức thi đấu của giải

Việt Nam góp mặt với 3 đội tuyển xuất sắc

3 đội tuyển Việt Nam tham gia EWC 2025 là: The Expendables, All Gamers Global và TDT Esports. Đây là lần đầu tiên PUBG Việt Nam có ba đội tuyển góp mặt tại giải đấu, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền thể thao điện tử Việt Nam nói chung và PUBG nói riêng.

Giải đấu diễn ra từ 12.8 đến 16.8

The Expendables (TE): Đội tuyển giàu thành tích nhất của Việt Nam, từng vô địch PUBG Global Championship (PGC) 2024 và liên tục góp mặt trong top đầu các giải đấu quốc tế. TE đã giành được hơn 683.000 USD tiền thưởng và hai thành viên của đội cũng vừa góp mặt trong đội tuyển Việt Nam vô địch giải PNC 2025.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play

All Gamers Global (AG.AL): Đội tuyển trẻ đang lên, giành á quân tại PUBG Vietnam Series 2025 và có thành tích ổn định tại vòng loại PGS khu vực. Thành viên Himass cũng góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tại PNC 2025, nơi anh được vinh danh MVP.

TDT Esports (TDT): Đội tuyển trẻ được tái lập cuối năm 2024, đã lọt vào top 8 vòng loại PGS khu vực châu Á – Thái Bình Dương và được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại EWC 2025.

Lịch thi đấu các vòng giải EWC 2025

FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu PUBG tại EWC 2025. Các trận đấu sẽ được phát sóng trên ứng dụng FPT Play dành cho smart TV, điện thoại di động, FPT Play Box, hoặc tại website https://fptplay.vn. Ngoài ra, các nội dung hậu trường và phỏng vấn tuyển thủ sẽ được cập nhật liên tục.