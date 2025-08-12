Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác
Bình luận

Hành động kép sau chính sách thị thực mới

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
12/08/2025 06:21 GMT+7

Chính sách miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc đối tượng đặc biệt vừa được Chính phủ ban hành là chất xúc tác, thúc đẩy ngành thể thao cần hành động ngay, nhằm thu hút các VĐV thể thao xuất sắc và cầu thủ trong tốp 100 thế giới chọn VN làm điểm đến.

Xét tổng thể, chính sách miễn visa có thời hạn dưới 5 năm là bước đột phá để lôi cuốn giới tinh hoa (Elite) thế giới, trong đó có những tên tuổi lớn của làng thể thao đến với đất nước VN. Tầm ảnh hưởng và cơ hội tiếp cận các dòng đầu tư, lợi ích và giá trị kinh tế, quảng bá về đất nước - con người VN, cũng như các chuyến du đấu thương mại, hoạt động đào tạo là điều mà chúng ta đang mong đợi.

Điều này không phải tự nhiên mà có. Trước hết, kinh tế VN trong nhiều năm qua có những chuyển biến tích cực. Chúng ta từng bước nâng cao thu nhập, đời sống người dân và có quy mô nền kinh tế thứ 35 thế giới (số liệu tháng 3.2024). Chính sách ngoại giao "Cây tre VN", độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa giúp uy tín quốc tế VN ngày càng được nâng cao.

Nhưng có một sự thật lâu nay, là môi trường thể thao, thị trường bóng đá VN còn khá "xộc xệch". Thay vì hành động, chúng ta còn ngồi chờ thế giới đến "gõ cửa". VN từng đón các CLB Juventus (năm 1996), Arsenal (2013), Man.City (2015), đội Olympic Brazil (2018), cựu danh thủ David Beckham (2013) đến giao lưu; nhưng các sự kiện trên là nỗ lực riêng của một vài doanh nhân với đối tác, chứ chưa hẳn là sức hấp dẫn của một thị trường hội đủ các yếu tố chuyên nghiệp. Chúng ta chưa phải là lựa chọn chủ động của các đối tác thể thao mà nguyên nhân có thể đến từ thái độ và thói quen tiêu dùng thiếu lành mạnh, trong đó có tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền truyền hình. Đó là chưa nói đến điều kiện sân bãi, cơ sở vật chất tại VN... chưa đáp ứng các tiêu chí về công nghệ tổ chức chuyên sâu.

Hành động kép sau chính sách thị thực mới- Ảnh 1.

HLV Wenger (phải) và đội Asenal đến VN năm 2013

ẢNH: QUANG THẮNG

Giả dụ, bây giờ để mời được các CLB tầm cỡ như Real Madrid, Paris Saint Germain đến VN du đấu, hay những huyền thoại làng thể thao như Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo đến giao lưu, thì liệu có sân đấu nào của ta đáp ứng cùng lúc các tiêu chí về sức chứa, khách sạn 5 - 6 sao, các điều kiện hạ tầng, đội ngũ tổ chức?

Về mặt chính sách, Nhà nước đã làm tốt phần việc của mình; phần còn lại là hành động từ các cơ quan quản lý và những người có trách nhiệm. Việc thay đổi nhận thức về văn hóa tiêu dùng lành mạnh là bài toán không dễ, nhưng chúng ta phải hành động. Công tác quảng bá, truyền thông của các đại sứ quán, lãnh sự quán, tham tán VN ở nước ngoài cần sớm xúc tiến. Tiếp đến là hành động của các bộ, ngành, địa phương, sự chung tay của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Nói chung, phần cứng và phần mềm cần phải tương thích mới vận hành hiệu quả chính sách ưu việt về thị thực mới. Hay nói cách khác, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi để tương thích với những thay đổi về hệ giá trị mới, khi bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin liên quan

Nóng: Việt Nam miễn thị thực cho cầu thủ tốp 100 thế giới, ngôi sao nào từng ghé qua?

Nóng: Việt Nam miễn thị thực cho cầu thủ tốp 100 thế giới, ngôi sao nào từng ghé qua?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 221/2025 với điểm mới đáng chú ý về việc miễn thị thực có thời hạn cho các tài năng thể thao. Trong đó, cầu thủ đang thuộc tốp 100 thế giới cũng nằm trong diện này.

Nga miễn thị thực cho người hâm mộ bóng đá sau World Cup 2018

Hàn Quốc miễn thị thực cho du khách Việt Nam đến cổ vũ Olympic mùa đông 2018

Khám phá thêm chủ đề

Hành động kép chính sách Thị thực mới thể thao Kinh tế Đất nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận