Hành động kép sau chính sách thị thực mới

Xét tổng thể, chính sách miễn visa có thời hạn dưới 5 năm là bước đột phá để lôi cuốn giới tinh hoa (Elite) thế giới, trong đó có những tên tuổi lớn của làng thể thao đến với đất nước VN. Tầm ảnh hưởng và cơ hội tiếp cận các dòng đầu tư, lợi ích và giá trị kinh tế, quảng bá về đất nước - con người VN, cũng như các chuyến du đấu thương mại, hoạt động đào tạo là điều mà chúng ta đang mong đợi.

Điều này không phải tự nhiên mà có. Trước hết, kinh tế VN trong nhiều năm qua có những chuyển biến tích cực. Chúng ta từng bước nâng cao thu nhập, đời sống người dân và có quy mô nền kinh tế thứ 35 thế giới (số liệu tháng 3.2024). Chính sách ngoại giao "Cây tre VN", độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa giúp uy tín quốc tế VN ngày càng được nâng cao.

Nhưng có một sự thật lâu nay, là môi trường thể thao, thị trường bóng đá VN còn khá "xộc xệch". Thay vì hành động, chúng ta còn ngồi chờ thế giới đến "gõ cửa". VN từng đón các CLB Juventus (năm 1996), Arsenal (2013), Man.City (2015), đội Olympic Brazil (2018), cựu danh thủ David Beckham (2013) đến giao lưu; nhưng các sự kiện trên là nỗ lực riêng của một vài doanh nhân với đối tác, chứ chưa hẳn là sức hấp dẫn của một thị trường hội đủ các yếu tố chuyên nghiệp. Chúng ta chưa phải là lựa chọn chủ động của các đối tác thể thao mà nguyên nhân có thể đến từ thái độ và thói quen tiêu dùng thiếu lành mạnh, trong đó có tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền truyền hình. Đó là chưa nói đến điều kiện sân bãi, cơ sở vật chất tại VN... chưa đáp ứng các tiêu chí về công nghệ tổ chức chuyên sâu.

HLV Wenger (phải) và đội Asenal đến VN năm 2013 ẢNH: QUANG THẮNG

Giả dụ, bây giờ để mời được các CLB tầm cỡ như Real Madrid, Paris Saint Germain đến VN du đấu, hay những huyền thoại làng thể thao như Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo đến giao lưu, thì liệu có sân đấu nào của ta đáp ứng cùng lúc các tiêu chí về sức chứa, khách sạn 5 - 6 sao, các điều kiện hạ tầng, đội ngũ tổ chức?

Về mặt chính sách, Nhà nước đã làm tốt phần việc của mình; phần còn lại là hành động từ các cơ quan quản lý và những người có trách nhiệm. Việc thay đổi nhận thức về văn hóa tiêu dùng lành mạnh là bài toán không dễ, nhưng chúng ta phải hành động. Công tác quảng bá, truyền thông của các đại sứ quán, lãnh sự quán, tham tán VN ở nước ngoài cần sớm xúc tiến. Tiếp đến là hành động của các bộ, ngành, địa phương, sự chung tay của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Nói chung, phần cứng và phần mềm cần phải tương thích mới vận hành hiệu quả chính sách ưu việt về thị thực mới. Hay nói cách khác, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi để tương thích với những thay đổi về hệ giá trị mới, khi bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.