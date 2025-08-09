Nóng: Việt Nam miễn thị thực cho cầu thủ tốp 100 thế giới, ngôi sao nào từng ghé qua?

Tài năng thể thao được miễn thị thực có thời hạn

Ngày 8.8.2025, Chính phủ ban hành Nghị định 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể thao có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng.

Nếu đến Việt Nam lúc này, cả Yamal (trái) và Mbappe đều sẽ được miễn thị thực vì 2 cầu thủ này vừa nằm trong tốp 100 thế giới, vừa mang quốc tịch thuộc 2 quốc gia trong diện được Việt Nam miễn thị thực đơn phương ẢNH: REUTERS

Theo nghị định, nhóm đối tượng trong lĩnh vực thể thao được miễn thị thực có thời hạn gồm:

Cầu thủ bóng đá quốc tế đạt danh hiệu cao nhất do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hoặc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bình chọn, công nhận; đạt các danh hiệu như: Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất,… do FIFA, AFC công nhận; nằm trong danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới do tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm; hoặc được CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam mời thi đấu, giao lưu.

VĐV thể thao đạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng tại Olympic, Paralympic, ASIAD, Asian Para Games.

Chuyên gia, HLV, VĐV, trọng tài, thành viên đoàn thể thao quốc tế tham gia đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới do Việt Nam đăng cai, có thẻ đại hội do BTC cấp.

Những điểm mới trong Nghị định 221/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhân tài thể thao quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Những cầu thủ nào trong tốp 100 thế giới từng đến Việt Nam?

Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam đã chào đón không ít tên tuổi lớn của làng túc cầu thế giới. Tuy nhiên, phần lớn các danh thủ được truyền thông biết đến đều tới Việt Nam sau khi đã giải nghệ, gần nhất có thể kể đến Gilberto Silva (Arsenal) hay các cựu sao Manchester United gồm Teddy Sheringham, Michael Owen, Ryan Giggs, Paul Scholes…

Một trong số ít trường hợp tới Việt Nam khi vẫn ở đỉnh cao phong độ là David Beckham. Năm 2003, khi đang nằm trong nhóm đầu các bảng xếp hạng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Beckham đã tới TP.HCM tham dự một sự kiện bóng đá, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Beckham tham dự một sự kiện bóng đá sinh viên ở TP.HCM

Beckham đã đến Việt Nam nhiều lần tính tới nay

Dấu ấn khác là sự kiện Manchester City du đấu Hà Nội tháng 7.2015, khi một loạt ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao góp mặt và thuộc nhóm 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín bình chọn. Trong đó:

Raheem Sterling: vừa gia nhập Manchester City, đứng hạng 53 tốp 100 thế giới năm 2014 của The Guardian và tiếp tục góp mặt ở danh sách 2015.

David Silva: nằm trong tốp 100 năm 2015 của The Guardian.

Joe Hart: thuộc tốp 100 năm 2012 của The Guardian, đồng thời lọt tốp 100 của FourFourTwo năm 2015.

Thủ môn Joe Hart của Manchester City và tiền đạo Lê Công Vinh của đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Tất cả đều có mặt tại Hà Nội, thi đấu trong trận giao hữu đội tuyển Việt Nam – Manchester City trên sân Mỹ Đình tối 27.7.2015.

Một số chuyến du đấu khác của các CLB lớn nhưng không đáp ứng tiêu chí “tốp 100 đang thi đấu tại thời điểm đến Việt Nam” có thể kể đến Arsenal (2013) mang sang Hà Nội các cầu thủ như Giroud, Oxlade-Chamberlain,… nhưng không có tên trong tốp 100 năm 2013 của các BXH lớn. Hay Borussia Dortmund (2022) với Marco Reus, Mats Hummels, Emre Can,… nhưng không thuộc tốp 100 năm 2022; Jude Bellingham khi đó nằm trong tốp 100 nhưng bận dự World Cup nên không sang Việt Nam.

Các cầu thủ Dortmund được CĐV Việt Nam chào đón ẢNH: HOÀNG QUÂN

Tuy nhiên, dù không nằm trong tốp 100 hay thuộc diện được mời sang Việt Nam thi đấu, nhiều cầu thủ vẫn có thể được miễn thị thực có điều kiện nếu họ có hộ chiếu của một trong hàng chục quốc gia được Việt Nam miễn thị thực đơn phương như các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, và Phần Lan,...