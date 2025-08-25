Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

3 dự án ở Thủ Thiêm phải xác định lại giá đất

Đình Sơn
Đình Sơn
25/08/2025 17:23 GMT+7

Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam sẽ bị xác định lại giá đất của phần diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch số 52 về triển khai thực hiện Nghị định số 91/2025 của Chính phủ quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, 3 dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 30.8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ thực hiện rà soát, xác định ranh giới, vị trí, diện tích, giá đất của phần diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 91/2025.

3 dự án ở Thủ Thiêm phải xác định lại giá đất- Ảnh 1.

Cầu Ba Son là một trong 3 dự án ở Thủ Thiêm phải xác định lại giá đất thanh toán

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đồng thời, xác định các nội dung như trên đối với diện tích đất được giao bổ sung (nếu có), phần diện tích đất chênh lệch. Trường hợp sau khi xác định lại giá đất mà có sự thay đổi về giá trị quỹ đất thanh toán thì thỏa thuận ký kết với nhà đầu tư phụ lục của hợp đồng BT ký chính thức để cập nhật giá trị quỹ đất thanh toán.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng sẽ rà soát các quyết định giao đất, cho thuê đất đã được ban hành để xem xét điều chỉnh hoặc ban hành bổ sung quyết định giao đất, cho thuê đất, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

UBND TP.HCM đề nghị Kiểm toán Nhà nước trong tháng 9.2025 thực hiện kiểm toán việc xác định giá trị hoàn thành dự án BT, xác định phần diện tích đất và giá đất của quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho dự án BT, xác định phần diện tích chênh lệch và giá đất của phần diện tích đất chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai.

Sở Tài chính được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND phường An Khánh cùng các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi, kiểm tra đôn đốc triển khai các nội dung của kế hoạch. Tổng hợp và báo cáo tiến độ cho UBND TP.HCM cũng như tham mưu cho UBND TPHCM báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện Nghị định số 91/2025.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã hoàn thành thực hiện rà soát và định giá đất đồng thời tại 2 thời điểm (thời điểm ký tắt hợp đồng BT và thời điểm ban hành quyết định giao đất) đối với toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán nêu tại hợp đồng BT ký tắt các dự án nêu trên theo quy định tại Nghị định số 91/2025.

Tin liên quan

TP.HCM: 48 dự án người nước ngoài có thể mua nhà

TP.HCM: 48 dự án người nước ngoài có thể mua nhà

UBND TP.HCM đã công bố danh sách 48 dự án nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu, mua nhà tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Giá đất hợp đồng BT đất đai địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận