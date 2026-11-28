Giữa tháng 11 vừa qua, Global EV Alliance - mạng lưới các hiệp hội xe điện tại 41 quốc gia, công bố kết quả khảo sát gần 29.550 chủ xe điện. Kết quả khảo sát cho thấy người dùng vẫn còn không ít hiểu lầm liên quan đến tuổi thọ và cách sử dụng pin xe điện. Đây phần nào cũng là rào cản khiến một bộ phận khách hàng còn e ngại khi chuyển đổi từ ô tô sử dụng động cơ đốt trong sang ô tô điện.

Nhiều người có "cái nhìn" chưa chuẩn về pin xe điện, dẫn đến e ngại khi mua ẢNH: CHÍ TÂM

Dưới đây là 3 hiểu lầm phổ biến của người dùng về pin xe điện.

Pin chai nhanh, vài năm phải thay

Không ít người dùng cho rằng pin xe điện cũng giống như pin điện thoại, dung lượng suy giảm đáng kể chỉ sau 2 - 3 năm sử dụng. Tuy nhiên, nhờ được trang bị hệ thống quản lý nhiệt và quản lý pin chuyên biệt, tốc độ suy giảm dung lượng pin trên ô tô điện chậm hơn nhiều.

Cụ thể, Geotab - Công ty Cung cấp dịch vụ Quản lý phương tiện, đã phân tích dữ liệu từ hơn 22.700 ô tô điện thuộc 21 mẫu xe khác nhau và ghi nhận mức suy giảm dung lượng pin trung bình khoảng 2,3% mỗi năm. Với tốc độ suy giảm này, sau 8 năm sử dụng, pin xe điện ước tính vẫn còn khoảng 82% dung lượng.

Pin xe điện thực tế khó chai hơn so với các thiết bị điện tử cầm tay ẢNH: CHÍ TÂM

Một số hãng ô tô cũng công bố kết quả tương tự. Đơn cử, đầu tháng 11 vừa qua, Ford công bố dữ liệu về dung lượng pin của khoảng 36.000 chiếc Mustang Mach-E đời 2021. Đáng chú ý, phần lớn số xe kể trên vẫn duy trì khoảng 92% dung lượng pin khả dụng sau 5 năm sử dụng với quãng đường đã di chuyển khoảng 90.000 km.

Dù vậy, chính sách bảo hành pin của các hãng ô tô điện đa phần không thay pin mới khi pin cũ có dấu hiệu bị chai. Việc suy giảm dung lượng pin trong quá trình sử dụng có thể xem là hao mòn tự nhiên. Tùy chính sách của từng hãng xe, pin chỉ được bảo hành khi gặp lỗi kỹ thuật hoặc dung lượng suy giảm đến mức nhất định trong thời hạn bảo hành.

Sạc nhanh làm giảm tuổi thọ pin

Thực tế, việc thường xuyên sử dụng trạm sạc nhanh có ảnh hưởng đến tuổi thọ pin xe điện. Tuy nhiên, mức độ suy giảm dung lượng pin còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tần suất và công suất sạc.

Theo dữ liệu của Geotab, nhóm xe có số lần sạc nhanh chiếm dưới 12% tổng số lần sạc ghi nhận mức suy giảm dung lượng pin trung bình 1,5% mỗi năm, trong khi nhóm trên 12% ghi nhận mức suy giảm 2,5%. Đáng chú ý, những xe thường xuyên sử dụng trạm sạc nhanh với công suất trên 100 kW có mức suy giảm dung lượng pin khoảng 3% mỗi năm.

Tần suất sạc nhanh khác nhau, mức giảm dung lượng pin cũng khác nhau ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

"Công suất và tần suất sạc là những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất", bà Charlotte Argue, Quản lý cấp cao về Di chuyển bền vững của Geotab, cho biết.

Bên cạnh cách sạc, điều kiện khí hậu cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ pin xe điện. Dữ liệu của một số đơn vị thống kê cho thấy mức suy giảm dung lượng pin hằng năm của những xe hoạt động ở vùng có khí hậu nóng cao hơn khoảng 0,4% so với vùng có nhiệt độ ôn hòa. Dù vậy, thói quen sạc pin của người dùng vẫn có tác động lớn hơn.

Chính vì thế, nếu có điều kiện, chủ xe nên ưu tiên sạc pin tại nhà để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, thay vì thường xuyên sử dụng trạm sạc nhanh công suất cao.

Cần duy trì mức pin trong khoảng 20 - 80%

Trên các hội nhóm người dùng ô tô điện, kinh nghiệm duy trì mức pin trong khoảng 20 - 80% được nhiều chủ xe chia sẻ nhằm hạn chế tình trạng chai pin. Tuy nhiên, cách sạc này không hẳn phù hợp với tất cả mẫu ô tô điện trên thị trường hiện nay.

Với những mẫu ô tô điện sử dụng pin LFP, nhiều nhà sản xuất khuyến cáo người dùng nên sạc đầy pin định kỳ để hệ thống quản lý pin có thể tính toán chính xác hơn dung lượng pin còn lại cũng như phạm vi di chuyển của xe.

Đơn cử, Tesla khuyến cáo người dùng một số mẫu xe sử dụng pin LFP nên sạc đầy pin mỗi tuần, trong khi một số hãng ô tô khác khuyến cáo thực hiện việc này mỗi tháng. Do đó, thay vì áp dụng chung nguyên tắc sạc pin 20 - 80%, chủ xe nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Nhìn nhận khách quan, một số quan niệm của người dùng về pin xe điện hiện nay phần nào xuất phát từ những hạn chế của công nghệ pin trên các mẫu ô tô điện đời đầu, cũng như kinh nghiệm sử dụng các thiết bị điện tử. Trong khi đó, công nghệ pin và hệ thống quản lý pin trên ô tô điện đã có nhiều cải tiến.

Việc tìm hiểu kỹ loại pin trang bị trên xe, cách sạc phù hợp cũng như chính sách bảo hành của từng hãng ô tô là những yếu tố người dùng cần lưu ý để duy trì tuổi thọ pin trong quá trình sử dụng.