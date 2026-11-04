3 lầm tưởng về ăn uống khiến người tiểu đường kiêng khem không cần thiết

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường. Tuy nhiên, giữa vô số lời khuyên về thực phẩm nên ăn và cần tránh, không phải thông tin nào cũng có cơ sở khoa học, theo EatingWell.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 3 hiểu lầm về dinh dưỡng người mắc tiểu đường cần điều chỉnh.

1. Người mắc tiểu đường phải sử dụng thực phẩm chuyên biệt

Nhiều người cho rằng khi mắc tiểu đường, họ cần chuyển sang sử dụng những sản phẩm được dán nhãn "dành cho người tiểu đường", "không đường" hoặc "không chứa carbohydrate".

Thay vì quá tập trung vào những thực phẩm phải kiêng, các chuyên gia khuyến khích người mắc tiểu đường xây dựng bữa ăn cân đối, đa dạng ẢNH: CÁT ANH TẠO BỞI CHATGPT

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Vandana Sheth (Mỹ) cho biết, kiểm soát bệnh không có nghĩa là phải lựa chọn những thực phẩm đắt tiền hay thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống hằng ngày. Các nhãn sản phẩm như “không đường”, “keto” hay “dành cho người tiểu đường” cũng không đồng nghĩa với giá trị dinh dưỡng cao hơn hoặc khả năng kiểm soát đường huyết tốt hơn. Điều quan trọng là xem xét thành phần dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm phù hợp với nhu cầu sức khỏe.

Thay vì tập trung vào các sản phẩm chuyên biệt, người bệnh nên ưu tiên thực phẩm tươi, ít qua chế biến và giàu dinh dưỡng. Để xây dựng bữa ăn cân đối, có thể áp dụng nguyên tắc chia đĩa: một nửa khẩu phần là rau củ ít tinh bột như bông cải xanh, cà rốt, đậu que; một phần tư là thực phẩm giàu carbohydrate chất lượng như gạo lứt, khoai lang và các loại đậu; phần tư còn lại dành cho nguồn protein như cá, thịt gà, trứng hoặc đậu phụ. Cách phân chia này giúp cân đối các nhóm chất, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì chế độ ăn lành mạnh.

2. Bổ sung quế có thể giúp điều trị tiểu đường

Quế thường được cho là có khả năng hạ đường huyết, thậm chí có thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Theo chuyên gia dinh dưỡng Kimberley Rose-Francis (Mỹ), quế chứa cinnamaldehyde và polyphenol, những hợp chất được nghiên cứu về tác động đối với đường huyết.

Một số nghiên cứu cho thấy quế có thể giúp cải thiện đường huyết sau ăn, nhưng kết quả chưa nhất quán và chưa đủ cơ sở khẳng định hiệu quả kiểm soát đường huyết lâu dài. Vì vậy, người mắc tiểu đường không nên dùng quế thay thế thuốc điều trị mà chỉ nên xem đây là gia vị bổ sung vào chế độ ăn uống.

3. Người mắc tiểu đường phải kiêng ăn trái cây

Vì trái cây chứa đường tự nhiên, nhiều người mắc tiểu đường cho rằng cần kiêng hoàn toàn. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Erin Davis (Mỹ) cho biết trái cây vẫn cung cấp chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy ăn trái cây nguyên quả với lượng phù hợp từng người có thể giúp cải thiện chỉ số HbA1c và có liên quan đến giảm nguy cơ tử vong ở người mắc tiểu đường.

Các chuyên gia khuyến khích ưu tiên trái cây nguyên quả để tận dụng chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Kết hợp trái cây với sữa chua không đường hoặc các loại hạt cũng có thể giúp hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Về lâu dài, một chế độ ăn cân bằng, có thể duy trì thường xuyên và được cá thể hóa theo tình trạng sức khỏe sẽ hữu ích hơn việc chạy theo những lời khuyên dinh dưỡng thiếu cơ sở khoa học.