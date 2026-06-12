Ăn củ cải có giúp gan khỏe hơn? Chuyên gia giải đáp

Thạc sĩ - dược sĩ Đoàn Thành Luân, Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết gan được xem là "nhà máy sinh học" của cơ thể, đảm nhiệm hàng loạt chức năng quan trọng như chuyển hóa các chất dinh dưỡng, thải độc, tổng hợp protein, dự trữ năng lượng và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, tuần hoàn cùng nhiều cơ quan khác. Vì vậy bất kỳ tổn thương hay suy giảm chức năng nào ở gan cũng có thể tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, chăm sóc và "bảo trì" lá gan thường xuyên thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi, bí quyết để hỗ trợ lá gan khỏe mạnh lại nằm ở những thực phẩm quen thuộc như củ cải.

Củ cải có vị ngọt, tính bình ẢNH: L.C TẠO TỪ AI

Củ cải có tác dụng giải độc

Củ cải là thực phẩm quen thuộc được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi. Theo y học cổ truyền, phần củ có vị ngọt, hơi cay đắng, tính bình, có tác dụng kiện tỳ, tiêu thực, long đờm, giải độc.

Theo y học hiện đại, củ cải là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin, các hoạt chất chống oxy hóa giúp ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch hiệu quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất chứa lưu huỳnh như glucosinolate, isothiocyanate cùng các chất chống oxy hóa như anthocyanin, flavonoid và phenolic có trong củ cải đóng vai trò chính trong quá trình thải độc và bảo vệ gan.

Đặc biệt, khi cắt củ cải, enzyme myrosinase sẽ được giải phóng, giúp chuyển các hợp chất glucosinolate thành isothiocyanate - hoạt chất được cho là có lợi cho gan. Các chất này kích thích hệ thống enzyme giải độc của gan hoạt động hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy quá trình xử lý và đào thải độc tố, góp phần bảo vệ gan trước tác động của các chất gây ung thư và ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, củ cải còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như anthocyanin, flavonoid và các hợp chất phenolic. Những hoạt chất này giúp hạn chế stress oxy hóa, giảm tích tụ mỡ trong gan và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, góp phần duy trì chức năng gan khỏe mạnh.

Tránh nấu củ cải ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài ẢNH: L.C TẠO TỪ AI

Tránh nấu củ cải ở nhiệt độ cao, thời gian lâu

Theo thạc sĩ - dược sĩ Đoàn Thành Luân, mặc dù enzyme myrosinase có vai trò quan trọng trong chuyển hóa các chất có lợi, tuy nhiên nhược điểm là chúng rất dễ bị phân hủy trong quá trình chế biến. Vì vậy khi chế biến củ cải cần lưu ý tránh nấu củ cải ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Ngoài ra, enzyme myrosinase tập trung chủ yếu ở lớp vỏ ngoài củ cải, vì vậy khi chế biến không nên gọt quá sâu để bảo toàn hoạt tính của enzym.

"Thay vì tìm kiếm những phương pháp phức tạp, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và bổ sung củ cải đúng cách chính là giải pháp đơn giản, ít tốn kém để hỗ trợ gan làm việc hiệu quả và duy trì sức khỏe ổn định lâu dài", dược sĩ Thành Luân chia sẻ.