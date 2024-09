3 loại bột thực vật giúp giảm cân hiệu quả

Bột lúa mì và những món làm từ loại bột này là thứ mà người giảm cân cần tránh. Vì chúng chứa lượng tinh bột cao, giàu calo và thiếu chất xơ. Chúng dễ làm tăng đường huyết và gây tăng cân. Thay vào đó, người giảm cân nên lựa chọn các loại bột giàu protein, chất xơ và chất chống ô xy hóa, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Bánh làm từ bột hạnh nhân sẽ giàu dinh dưỡng và ít calo hơn làm từ bột mì trắng ẢNH: PEXELS

Những loại bột có lợi cho nỗ lực giảm cân gồm:

Bột hạnh nhân

Bột hạnh nhân được làm từ hạt hạnh nhân xay mịn. Chúng ít tinh bột, giàu chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Do đó, khi vào dạ dày, chúng giúp người ăn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và góp phần giúp kiểm soát đường huyết.

Bột hạnh nhân thường được dùng để làm bánh, bột chiên cho thịt, tăng hương vị cho các món đồ uống, đặc biệt là sinh tố. Ăn bánh làm từ bột hạnh nhân thay vì bột mì trắng sẽ giúp giảm lượng calo và tăng hàm lượng dinh dưỡng trong bánh.

Bột dừa

Bột dừa là loại bột giàu chất xơ và ít tinh bột, được làm từ thịt dừa khô. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người theo chế độ ăn không chứa gluten hay chế độ ăn keto.

Hàm lượng chất xơ cao trong bột dừa không chỉ giúp no lâu mà còn giúp hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Hơn nữa, bột dừa rất giàu chất béo trung tính chuỗi trung bình, vốn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân.

Bột dừa có thể dùng để làm bánh hay chất làm sệt khi nấu súp, làm nước sốt. Loại bột này có khả năng hấp thụ nhiều chất lỏng hơn các loại bột khác. Do đó, công thức sử dụng bột thường sẽ đòi hỏi dùng nhiều lòng trắng trứng hay nước hơn.

Bột đậu gà

Bột đậu gà được làm từ đậu gà xay nhuyễn, chứa nhiều protein và chất xơ. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình giảm cân. Bột đậu gà có lợi thế là chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Cũng như các loại bột trên, bột đậu gà có thể dùng làm bánh, chất làm sệt cho món súp, nước sốt hay dùng như món tráng miệng, theo Eat This, Not That!