3 lý do người lớn tuổi nên ăn cá thường xuyên

Cá giàu protein, vitamin D, vitamin B12 cùng nhiều khoáng chất cần thiết. Đặc biệt, cá còn là nguồn cung cấp dồi dào các a xít béo omega-3 như EPA và DHA. Đây là những chất béo có lợi cho tim mạch và não bộ, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ)

Cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người lớn tuổi ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn cá thường xuyên không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng mà còn mang lại những lợi ích sức khỏe lâu dài sau cho người lớn tuổi:

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch là một trong những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại nhất ở người cao tuổi. Qua thời gian, các mạch máu có thể mất dần tính đàn hồi. Trong khi đó, nguy cơ huyết áp cao, xơ vữa động mạch và bệnh tim cũng tăng lên.

Cá, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá trích, chứa nhiều a xít béo omega-3. Những chất béo này giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể, có lợi cho chức năng mạch máu và cải thiện thành phần mỡ máu. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Nutrients cho thấy ăn cá nhiều hơn có thể giúp giảm nguy cơ mắc và tử vong do bệnh mạch vành.

Duy trì sức vận động

Một trong những thay đổi phổ biến khi già là mất dần khối lượng cơ. Tình trạng này khiến người cao tuổi yếu hơn, giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ té ngã.

Cá là nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các a xít amin thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì cơ bắp. So với nhiều loại thịt đỏ, cá thường dễ tiêu hóa hơn và chứa ít chất béo bão hòa hơn.

Bổ sung đủ protein trong chế độ ăn là rất quan trọng đối với người cao tuổi vì khả năng tái tạo và duy trì cơ bắp sẽ giảm dần theo thời gian. Ăn cá thường xuyên có thể giúp duy trì sức mạnh cơ, góp phần giữ khả năng vận động và sinh hoạt độc lập ở tuổi già. Ngoài protein, nhiều loại cá còn có vitamin D, một dưỡng chất có vai trò quan trọng với chức năng cơ và sức khỏe xương, chuyên gia dinh dưỡng Tracy Parker tại tổ chức y tế phi lợi nhuận British Heart Foundation (Anh) cho biết.

Hỗ trợ miễn dịch

Hệ miễn dịch thường suy yếu dần theo tuổi tác, khiến người cao tuổi dễ mắc bệnh hơn và hồi phục chậm hơn. Cá chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho hoạt động của hệ miễn dịch như vitamin D, vitamin B12 và khoáng chất selen.

Ngoài ra, omega-3 trong cá còn có vai trò điều hòa phản ứng viêm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở người cao tuổi vì tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp thường gia tăng theo tuổi tác và có liên quan đến nhiều bệnh lý mạn tính.

Một lợi ích khác là cá thường cung cấp nhiều dinh dưỡng nhưng không quá nhiều năng lượng. Điều này giúp người cao tuổi dễ dàng bổ sung dưỡng chất cần thiết mà vẫn kiểm soát được cân nặng, theo Eating Well.