Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 lý do người lớn tuổi nên ăn cá thường xuyên

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/06/2026 00:09 GMT+7

Cá rất cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt với người lớn tuổi. Do ảnh hưởng của lão hóa, cơ thể họ xuất hiện nhiều thay đổi như suy giảm khối cơ, giảm mật độ xương, tăng nguy cơ bệnh tim và suy giảm trí nhớ.

Cá giàu protein, vitamin D, vitamin B12 cùng nhiều khoáng chất cần thiết. Đặc biệt, cá còn là nguồn cung cấp dồi dào các a xít béo omega-3 như EPA và DHA. Đây là những chất béo có lợi cho tim mạch và não bộ, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ)

3 lý do người cao tuổi nên ăn cá thường xuyên - Ảnh 1.

Cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người lớn tuổi

ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn cá thường xuyên không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng mà còn mang lại những lợi ích sức khỏe lâu dài sau cho người lớn tuổi:

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch là một trong những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại nhất ở người cao tuổi. Qua thời gian, các mạch máu có thể mất dần tính đàn hồi. Trong khi đó, nguy cơ huyết áp cao, xơ vữa động mạch và bệnh tim cũng tăng lên.

Cá, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá trích, chứa nhiều a xít béo omega-3. Những chất béo này giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể, có lợi cho chức năng mạch máu và cải thiện thành phần mỡ máu. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Nutrients cho thấy ăn cá nhiều hơn có thể giúp giảm nguy cơ mắc và tử vong do bệnh mạch vành.

Duy trì sức vận động

Một trong những thay đổi phổ biến khi già là mất dần khối lượng cơ. Tình trạng này khiến người cao tuổi yếu hơn, giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ té ngã.

Cá là nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các a xít amin thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì cơ bắp. So với nhiều loại thịt đỏ, cá thường dễ tiêu hóa hơn và chứa ít chất béo bão hòa hơn.

Bổ sung đủ protein trong chế độ ăn là rất quan trọng đối với người cao tuổi vì khả năng tái tạo và duy trì cơ bắp sẽ giảm dần theo thời gian. Ăn cá thường xuyên có thể giúp duy trì sức mạnh cơ, góp phần giữ khả năng vận động và sinh hoạt độc lập ở tuổi già. Ngoài protein, nhiều loại cá còn có vitamin D, một dưỡng chất có vai trò quan trọng với chức năng cơ và sức khỏe xương, chuyên gia dinh dưỡng Tracy Parker tại tổ chức y tế phi lợi nhuận British Heart Foundation (Anh) cho biết.

Hỗ trợ miễn dịch

Hệ miễn dịch thường suy yếu dần theo tuổi tác, khiến người cao tuổi dễ mắc bệnh hơn và hồi phục chậm hơn. Cá chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho hoạt động của hệ miễn dịch như vitamin D, vitamin B12 và khoáng chất selen.

Ngoài ra, omega-3 trong cá còn có vai trò điều hòa phản ứng viêm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở người cao tuổi vì tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp thường gia tăng theo tuổi tác và có liên quan đến nhiều bệnh lý mạn tính.

Một lợi ích khác là cá thường cung cấp nhiều dinh dưỡng nhưng không quá nhiều năng lượng. Điều này giúp người cao tuổi dễ dàng bổ sung dưỡng chất cần thiết mà vẫn kiểm soát được cân nặng, theo Eating Well.

Tin liên quan

Tiểu đường: Ăn cá thế nào giúp kiểm soát đường huyết?

Tiểu đường: Ăn cá thế nào giúp kiểm soát đường huyết?

Cá là món được khuyến khích trong chế độ ăn của người tiểu đường vì giàu protein và có lợi cho tim mạch. Cá không chứa carbohydrate nên không làm tăng đường huyết nhanh như các món nhiều đường bột.

Khám phá thêm chủ đề

Xơ vữa động mạch Bệnh mạch vành cá hồi ăn cá Người lớn tuổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận