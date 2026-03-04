Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
3 lý do vì sao không nên chuyển cần số về P khi dừng đèn đỏ

Hoàng Cường
Hoàng Cường
04/03/2026 12:00 GMT+7

Không ít tài xế lái ô tô số tự động có thói quen chuyển cần số về P (Parking) mỗi khi dừng đèn đỏ, tuy nhiên, thao tác này không cần thiết, có thể gây hại cho hệ truyền động và làm giảm độ bền của hộp số.

Từ trước đến nay những người dùng ô tô số tự động thường tranh luận về việc khi lái ô tô số tự động dừng chờ đèn đỏ, nên để ở cần số ở chế độ D và giữ phanh, hay nên chuyển sang N rồi kéo phanh tay (!?) Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng, cách tốt nhất để thư giãn, tránh mệt mỏi là chuyển cần số về P (Parking).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, thao tác này không cần thiết, thậm chí có thể gây hại cho hệ truyền động và làm giảm độ bền của hộp số tự động trên ô tô. Anh Lê Hồng Phú, kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm của một garage ô tô tại TP.HCM cho biết: "Người dùng ô tô, nhất là các tài mới cần hiểu rằng hộp số ô tô không chỉ đơn giản là một cần gạt, nó hoạt động cùng với các hệ thống điện và cơ khí phức tạp bên trong. Việc chuyển số thường xuyên gây hao mòn các bánh răng".

3 lý do vì sao không nên chuyển cần số về P khi dừng đèn đỏ - Ảnh 1.

Một số ý kiến cho rằng cách tốt nhất để thư giãn, tránh mệt mỏi là chuyển cần số về chế độ P (Parking) khi xe dừng chờ đèn đỏ

Ảnh: B.H

Chuyển cần số về P khi dừng đèn đỏ làm tăng hao mòn hộp số

Việc liên tục chuyển từ D sang P rồi quay lại D trong thời gian chờ đèn đỏ chỉ vài chục giây khiến cơ cấu chọn số phải làm việc nhiều hơn mức cần thiết. Với xe sử dụng cần số cơ khí, thao tác này tạo thêm ma sát cho hệ thống truyền động; còn với cần số điện tử, nó làm tăng số chu kỳ hoạt động của mô-tơ.

Trong điều kiện giao thông đô thị dừng/chạy liên tục, thói quen này có thể làm giảm tuổi thọ của hộp số, đồng thời tăng nguy cơ phát sinh lỗi theo thời gian. Ngoài ra, khi người lái chuyển từ chế độ P sang D để vận hành, đèn lùi (màu trắng) sẽ nhấp nháy trong giây lát, điều này có thể làm giật mình xe phía sau.

3 lý do vì sao không nên chuyển cần số về P khi dừng đèn đỏ - Ảnh 2.

Trong điều kiện giao thông đô thị dừng/chạy liên tục, thói quen này có thể làm giảm tuổi thọ tổng thể của hộp số, đồng thời tăng nguy cơ phát sinh lỗi theo thời gian

Ảnh: B.H

Tăng áp lực lên cơ cấu khóa hộp số

Chế độ P trong hộp số tự động của ô tô đa phần đều dùng cơ cấu khóa chốt đỗ hay còn gọi là bánh răng cóc (parking pawl) vào các ngàm giữ trên trục ra của hộp số, để giữ cho xe không di chuyển. Khi thao tác dừng xe, nếu tài xế đạp chân phanh rồi chuyển cần số từ vị trí D về P. Lúc này, chốt đỗ sập xuống. Nếu phần mấu của chốt đỗ chưa ăn khớp với ngàm giữ trên trục ra của hộp số, sẽ khiến cho trục số quay để mấu chốt đỗ được gài cứng trong ngàm giữ. Vì vậy, trong trường hợp này, nếu buông chân phanh, người ngồi trên xe sẽ có cảm giác chiếc xe hơi "nhớm" lên.

Việc chốt đỗ chịu lực lớn khiến chi tiết này có thể bị gãy hoặc chí ít cũng làm kẹt nhẹ cơ cấu  chuyển số. Bên cạnh đó, áp lực này về lâu dài có thể ảnh hưởng đến các chi tiết trong hộp số.

3 lý do vì sao không nên chuyển cần số về P khi dừng đèn đỏ - Ảnh 3.

Việc chốt đỗ chịu lực lớn khiến chi tiết này có thể bị gãy hoặc chí ít cũng làm kẹt nhẹ cơ cấu chuyển số

Ảnh: B.H

Giảm khả năng phản ứng khi tình huống bất ngờ xảy ra

Khi đang dừng đèn đỏ, người lái vẫn cần duy trì trạng thái sẵn sàng di chuyển. Nếu xe ở số D và giữ phanh, tài xế chỉ cần nhả phanh là xe có thể lăn bánh. Ngược lại, khi xe đang chế độ số P, người lái phải thao tác chuyển số rồi mới có thể di chuyển, điều này làm chậm phản ứng trong những tình huống bất ngờ như xe phía sau lao tới, nhường đường xe cho cứu thương, cứu hỏa hoặc cần tránh chướng ngại vật.

Khoảng trễ vài giây này có thể không đáng kể trong điều kiện bình thường, nhưng trong tình huống khẩn cấp lại trở nên quan trọng.

Chính vì vậy, với thời gian chờ ngắn, cách đơn giản, an toàn nhất là giữ xe ở chế độ số D và đạp phanh. Nếu thời gian chờ dài, người lái có thể chuyển về N và kéo phanh tay để giảm tải cho hệ truyền động. Chỉ nên sử dụng số P khi xe dừng đỗ hoàn toàn.

