3 mẫu ô tô điện Zeekr có thể về Việt Nam thời gian tới

3 mẫu xe điện hạng sang Zeekr có thể về Việt Nam sắp tới

Zeekr là thương hiệu ô tô năng lượng mới thuộc tập đoàn Geely, định vị ở phân khúc hạng sang. Dự kiến trong năm 2026, một số mẫu xe của thương hiệu này sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam, mở ra nhiều lựa chọn cho khách hàng trong nước khi mua ô tô điện.

Trong dải sản phẩm xe "xanh" của thương hiệu này, Zeekr 001 gây chú ý với thiết kế mang phong cách Shooting Brake và cũng là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này. Kế đến, Zeekr 7X thuộc phân khúc SUV cỡ trung, sẽ cạnh tranh với BMW iX3, Mercedes EQE SUV tại Việt Nam.

Zeekr 009 là một trong những mẫu MPV hạng sang có thể về Việt Nam thời gian tới ẢNH: C.T

Cuối cùng, Zeekr dự kiến sẽ đưa mẫu MPV hạng sang cỡ lớn 009 về Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp. Zeekr 009 sở hữu bộ pin dung lượng lên đến 140 kWh, cho phạm vi hoạt động 822 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây có thể là đối thủ nặng ký của các mẫu MPV hạng sang, sử dụng động cơ xăng như Toyota Alphard hay Lexus LM.