3 người dân được Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khen thưởng đột xuất

Ngày 9.11, Công an TT.Phước Long, H.Phước Long (Bạc Liêu) tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh này cho 3 thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

3 thanh niên được khen thưởng gồm: Phạm Hoàng Nhã, Văn Hoàng Khang và Vũ Minh Tính (cùng ngụ TT.Phước Long, H.Phước Long) đã có ý thức cảnh giác cao và tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm. Qua đó đã góp phần cùng lực lượng công an địa phương truy bắt được nghi phạm trộm cắp tài sản, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Trao quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho anh Nhã, Khang và Tính C.T.V

Trước đó, ngày 28.10, Công an TT.Phước Long tiếp nhận tin tố giác của ông Huỳnh Thanh Phương (47 tuổi, ở H.Châu Thành, Hậu Giang) trình báo tại một cơ sở massage, thuộc ấp Long Thành, TT.Phước Long (nơi ông Phương đang nhận thi công sửa chữa) bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị, gồm: 1 máy hàn, 1 máy cắt điện cầm tay, 2 máy khoan điện, 1 máy khoan pin, 1 cuộn dây hàn, 1 mô tơ điện và 1 đầu thu camera.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TT.Phước Long đã phân công cán bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra các dấu vết, xác định nơi xảy ra vụ việc, thu thập chứng cứ liên quan; đồng thời xác minh, rà soát các nghi can.

Đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày, trong lúc đang tuần tra, lực lượng công an nhận được tin báo của các anh Nhã, Khang và Tính phát hiện 2 người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên nhanh chóng phối hợp truy đuổi và đã bắt giữ được 1 nghi can cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trịnh Văn Vàng cùng tang vật có liên quan C.T.V

Tại trụ sở công an, nghi can khai nhận là Trịnh Văn Vàng (21 tuổi) cùng Nguyễn Văn Tính (22 tuổi, cùng ngụ TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) thực hiện vụ trộm tài sản tại cơ sở massage do ông Phương sửa chữa vào đêm 26.10.

Tối 28.10, Vàng và Tính mang theo nhiều công cụ tiếp tục đến địa bàn TT.Phước Long để trộm cắp tài sản thì bị 3 thanh niên trên phát hiện trình báo cho công an. Vàng sau đó bị bắt giữ, còn Tính trốn thoát.

Nguyễn Văn Tính cùng tang vật có liên quan C.T.V

Từ lời khai của Vàng, sáng 29.10, lực lượng công an đã vận động Nguyễn Văn Tính ra đầu thú và tự nguyện giao nộp các tài sản đã trộm được. Hiện Công an TT.Phước Long đã bàn giao vụ việc cho Công an H.Phước Long (Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.