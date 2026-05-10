3 người đột nhập gần 170 ngôi nhà trống ở Nhật trộm tiền

Japan Today dẫn lại thông tin từ Đài TBS cho hay hồ sơ vụ án liên quan 3 người Thái Lan nói trên, tất cả là nam và trong độ tuổi 30, đã được chuyển cho giới công tố ở tỉnh Ibaraki hôm 7.5.

Một ngôi nhà bỏ trống ở Nhật Bản Ảnh: AFP

Những nghi phạm này đã bị bắt vào tháng 7.2025 vì bị nghi ngờ đột nhập một ngôi nhà ở thành phố Hokota thuộc tỉnh Ibaraki, vào ngày đầu năm mới 2024, và trộm khoảng 170.000 yên tiền mặt cùng các tài sản khác có giá trị.

Theo cảnh sát, các cuộc điều tra sau đó cho thấy 3 người đàn ông Thái Lan đã thực hiện 167 vụ trộm trong vòng 8 tháng, từ cuối tháng 10.2024 đến tháng 7.2025, đột nhập vào nhiều ngôi nhà và cơ sở khác ở 11 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Ibaraki.

Bộ ba này đã trộm khoảng 6,4 triệu yên tiền mặt và các đồ vật trị giá 17,6 triệu yên, như đồng hồ, đồ trang sức và thiết bị âm thanh.

Cảnh sát cho biết thêm 3 nghi phạm khai rằng họ di chuyển bằng ô tô, tìm kiếm những ngôi nhà có vườn không được chăm sóc hoặc chỗ đậu xe trống.

Vào tháng 2.2025, báo The Japan News đưa tin số vụ trộm cắp nhắm vào những ngôi nhà bỏ trống, không có người ở trong thời gian dài, đã tăng mạnh ở các khu vực của Nhật Bản.

Thiệt hại do các vụ trộm cắp này gây ra đặc biệt đáng chú ý ở các vùng Tohoku, Chubu và một phần của Kyushu. Tổng số tiền bị mất đã vượt quá 1,1 tỉ yên vào năm 2024, tăng hơn 300 triệu yên so với năm 2023.

Số lượng nhà bỏ hoang ở Nhật Bản đang có xu hướng tăng. Kyodo News hồi tháng 11.2025 dẫn số liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy số nhà bỏ hoang ở nước này trong năm 2023 là khoảng 9 triệu căn.