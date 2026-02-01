3 nguyên tắc tập gym giúp bảo vệ thận lâu dài

Tập luyện đúng cách giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho cả người khỏe mạnh lẫn người đang mắc bệnh thận mạn tính. Ngược lại, tập quá sức, mất nước hoặc dùng thuốc giảm đau một cách tùy tiện có thể khiến thận bị quá tải đột ngột, thậm chí dẫn tới tiêu cơ vân và gây tổn thương thận, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống đủ nước khi tập giúp giảm nguy cơ tổn thương thận cấp ẢNH: AI

Với những người tập gym hay chơi thể thao thường xuyên, để bảo vệ thận, họ cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

Tập sức bền một cách vừa phải

Các bài tập sức bền như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, chạy bộ giúp giảm huyết áp, kiểm soát cân nặng và cải thiện tuần hoàn. Tất cả đều giảm gánh nặng cho thận. Các hướng dẫn sức khỏe toàn cầu khuyến nghị người trưởng thành nên tập ít nhất 150 phút/tuần với cường độ vừa phải. Nếu tập cường độ cao thì từ 75 phút/tuần trở lên.

Đối với người có bệnh thận mạn tính, nghiên cứu cho thấy tập luyện đều đặn các bài sức bền trong 8–12 tuần có thể cải thiện khả năng gắng sức và một số chỉ số sức khỏe tổng quát.

Với người khỏe mạnh, họ có thể bắt đầu với 20-30 phút/ngày đi bộ nhanh. Nếu bận rộn thì có thể chia ra 2 lần. Khi đã tập quen thì hãy tăng dần thời lượng. Với người có bệnh nền thì hãy chú ý theo dõi nhịp tim và tình trạng khó thở. Họ cần tạm ngưng buổi tập nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường.

Uống đủ nước, tránh tập quá sức

Tập cường độ quá cao, đặc biệt khi kết hợp với tình trạng cơ thể mất nước, môi trường nóng hoặc sử dụng chất bổ sung, thuốc kích thích, có thể gây tiêu cơ vân. Đây là tình trạng mà tế bào cơ vân bị tổn thương và giải phóng các chất độc hại vào máu. Hậu quả là gây tổn thương ống thận và suy thận cấp. Do đó, uống đủ nước quan trọng vì góp phần giảm nguy cơ tiêu cơ vân.

Tương tác giữa thuốc và tập luyện

Tập thể dục giúp giảm huyết áp và cải thiện đường huyết. Nhưng với người dùng thuốc hạ huyết áp, thuốc chống đông hoặc thuốc lợi tiểu thì cần chú ý một số tương tác tiềm ẩn. Tập cường độ quá cao khi đang dùng thuốc lợi tiểu có thể tăng nguy cơ mất nước. Các dấu hiệu cảnh báo tình trạng này là khát dữ dội, khô miệng, yếu cơ, dễ chuột rút, tim đập nhanh và chóng mặt.

Ngoài ra, nếu dùng thường xuyên một số loại thuốc thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, naproxen quanh buổi tập thì có thể gây ảnh hưởng chức năng thận. Cách tốt là hãy mang thuốc đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn cụ thể, theo Medical News Today.