3 phụ kiện cần có trên ô tô khi di chuyển đường dài

Trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026, nhiều gia đình lựa chọn sử dụng ô tô để đi du lịch, về quê cùng gia đình. Quá trình di chuyển qua hàng chục, hàng trăm cây số mọi rủi ro, sự cố trên đường đều có thể xảy ra. Do đó, người lái cần chủ động chuẩn bị một số phụ kiện, trang bị cần thiết để giúp hành trình được suôn sẻ, an toàn và tránh rắc rối.

Tài xế nên chủ động trang bị một số phụ kiện cho ô tô trước những chuyến đi xa ẢNH: C.T

Dưới đây là 3 món phụ kiện, trang bị nên có trên ô tô khi đi đường dài

Bơm điện mini

Lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và sự an toàn trong quá trình di chuyển. Việc di chuyển quãng đường dài, tải trọng lớn khiến lốp chịu áp lực nhiều hơn so với thông thường. Trang bị bơm điện mini giúp tài xế chủ động kiểm tra áp suất lốp, bơm hơi kịp thời trong trường hợp lốp bị giảm áp suất bất ngờ.

Bơm điện mini là phụ kiện khá hữu ích, cứu nguy trong các tình huống xịt lốp dọc đường ẢNH: T.N

Trong trường hợp lốp xe vô tình cán đinh, dẫn đến rò rỉ hơi khi đang di chuyển, bơm điện cũng đóng vai trò "cứu tinh", giúp duy trì áp suất tạm thời để người lái có thể di chuyển đến garage gần nhất. Điều này đặc biệt hữu ích khi gặp sự cố vào ban đêm hoặc trên các tuyến cao tốc vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi dừng đỗ.

Biển cảnh báo tam giác phản quang

Trong quá trình di chuyển trên cao tốc, quốc lộ... khi xe gặp sự cố và bắt buộc phải dừng đỗ trên đường, việc cảnh báo cho các phương tiện phía sau là điều bắt buộc. Biển cảnh báo tam giác với lớp phản quang giúp tài xế xe phía sau nhận diện tình huống từ xa, tránh rủi ro tai nạn liên hoàn.

Khi dừng xe trên cao tốc, phải đặt biển cảnh báo phía sau đuôi xe, cách tối thiểu 150 m ẢNH: C.T

Khác với việc dùng vật dụng tạm bợ như cành cây hay thùng xốp, biển cảnh báo chuyên dụng có khả năng cảnh báo tốt hơn nhờ phản xạ ánh sáng, đặc biệt vào ban đêm. Theo quy định, tài xế phải đặt biển cảnh báo tính từ sau đuôi xe, cách tối thiểu 150 m khi dừng, đỗ trên cao tốc.

Bình chữa cháy mini

Mặc dù các dòng ô tô hiện đại ngày nay đều có độ an toàn cao nhưng nguy cơ hỏa hoạn, chập điện, cháy nổ... vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, việc trang bị bình chữa cháy mini trong xe khá cần thiết, giúp kịp thời khống chế những ngọn lửa nhỏ nếu không may xảy ra sự cố.

Nên trang bị bình chữa cháy mini trên ô tô để kịp thời dập tắt những ngọn lửa nhỏ ẢNH: PCCC

Ngoài việc tự bảo vệ bản thân, việc trang bị bình chữa cháy mini còn cho phép chủ xe hỗ trợ các phương tiện khác trong những tình huống khẩn cấp dọc đường. Dù vậy, cần lưu ý kiểm tra hạn sử dụng, tránh để bình tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời khi để trong ô tô.