3 quy tắc cực kỳ đơn giản để giữ cân trong dịp lễ tết

Mặc dù con số đó có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng theo nghiên cứu, mọi người vẫn thường tăng thêm vài cân nhờ tất cả những bữa ăn thịnh soạn, món ngon và đồ uống ngon.

Thật không may, một số người trở nên sợ tăng cân đến mức họ từ chối tất cả những niềm vui và sự thích thú trong kỳ nghỉ lễ.

Nhưng đừng quá lo lắng. Chỉ cần tuân theo một vài quy tắc đơn giản, bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ, ăn thêm một miếng bánh ngọt, thưởng thức một ly rượu vang khác và làm tất cả những điều đó mà không có cảm giác tội lỗi (vì nó khiến bạn tăng cân).

Dưới đây là 3 lời khuyên sẽ giúp bạn giảm cân trong thời gian rất vui vẻ này trong năm.

1. Kiếm phần thưởng của bạn

Ngày lễ sẽ không còn là ngày lễ nếu không có bánh nướng, bánh quy, bánh ngọt ngon lành…

Rất may, bạn không cần phải kiêng khem - thay vào đó, xin khuyên bạn nên "kiếm" phần thưởng của mình bằng cách tập thể dục.

Ví dụ: nếu bạn đã tập luyện rất tốt, thì xin chúc mừng: Bạn đã kiếm được miếng bánh bí ngô mà bạn đã để mắt tới.

Nhưng nếu bạn bỏ lỡ một vài buổi tập và dành cả ngày trên ghế, thì có lẽ bạn nên bỏ phần ăn đó đi.

Bằng cách tập thể dục trước khi bạn thưởng thức một món ăn, bạn sẽ ngăn ngừa việc tăng mỡ không mong muốn và thực sự làm tăng cơ hội chuyển những calo đó thành cơ bắp.

Thực hiện một buổi tập luyện tuyệt vời sẽ đốt cháy rất nhiều năng lượng dự trữ (dưới dạng glycogen) và tạo ra nhu cầu năng lượng khổng lồ khi cơ thể bạn thèm chất dinh dưỡng, carb, protein...

Vì vậy, bằng cách thưởng thức thêm một món ăn, đừng ngạc nhiên nếu nó thực sự giúp bạn có năng lượng và hồi phục.





2. Quay lại ngay chế độ ăn uống bình thường

Nhiều người bước lên cân chỉ 1 ngày sau ngày lễ và thấy họ tăng được vài cân, nhưng xin nhấn mạnh với bạn rằng, không thể tăng nhiều mỡ như vậy trong một ngày.

Nó có thể chỉ là trọng lượng nước (và những thứ khác). Trong vòng vài ngày, nó sẽ biến mất.

Thay vì lo lắng về một số ít bữa ăn mà bạn sẽ có trong kỳ nghỉ lễ, hãy chú ý ăn uống lành mạnh: ăn protein nạc, nhiều rau, carb tốt và chất béo lành mạnh, và tránh đồ ăn vặt đã qua chế biến, tránh những thực phẩm nhiều đường, muối…, theo Eat This, Not That!

Sau khi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn đó với gia đình và bạn bè, bạn có thể quay lại ngay chế độ ăn uống bình thường vào ngày hôm sau mà không ảnh hưởng đến lượng mỡ trong cơ thể.

3. Luôn duy trì tập thể dục

Trong kỳ nghỉ, thật thú vị khi đến thăm những địa điểm mới hoặc gặp gỡ bạn bè và gia đình. Việc đi lại này khiến bạn khó duy trì thói quen tập thể dục bình thường, vì phải tìm phòng tập thể dục, phải dành thời gian để tập thể dục...

Nhưng đó là tất cả lý do để tập thể dục.

Ngay cả khi bạn không thể tìm thấy phòng tập thể dục, vẫn có nhiều cách để tập thể dục hiệu quả, đốt cháy calo và tránh tăng mỡ khi đi trên đường.

Ví dụ, bạn có thể tập thể hình tại nhà hoặc khách sạn, chạy bộ quanh khu phố hoặc đạp xe.

Bạn thậm chí có thể lên kế hoạch cho các chuyến du ngoạn thể chất trong kỳ nghỉ của mình như chuyến đi bộ đường dài, chuyến đi trượt tuyết…

Tất cả sẽ tạo nên sự khác biệt trong việc giữ cho bạn cân đối và săn chắc trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm, theo Eat This, Not That!