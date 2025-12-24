3 thói quen nguy hiểm người dưới 30 tuổi nên tránh

Những thói quen không tốt tác động tiêu cực đến sức khỏe. Vấn đề là chúng không bùng phát thành bệnh ngay mà âm thầm tích lũy, theo chuyên trang Verywell Health (Mỹ).

Bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường sẽ gây nhiều tác động tiêu cực với sức khỏe ẢNH MINH HỌA: AI

Những người trước 30 tuổi cần tránh những lối sinh hoạt sau.

Coi thường giấc ngủ

Thiếu ngủ và giấc ngủ kém chất lượng liên quan đến nhiều chỉ dấu làm tăng nguy cơ tim mạch và bệnh chuyển hóa, chẳng hạn như rối loạn điều hòa đường huyết, tăng cảm giác thèm ăn, biến động huyết áp và tăng nguy cơ thừa cân.

Khi ngủ không đủ, cơ thể sẽ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng sinh lý, dễ ăn quá nhiều, lười vận động, dùng caffeine muộn để giảm cảm giác mệt mỏi về chiều. Người trẻ cần thiết lập giờ ngủ và thức dậy ổn định qua từng ngày. Nếu đã quen phải ngủ muộn thì hãy thay đổi bằng cách điều chỉnh giờ ngủ sớm hơn một cách dần dần, cứ mỗi vài ngày thì điều chỉnh khoảng 15-30 phút.

Bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường

Bận rộn, dậy muộn, làm việc kéo dài hoặc ăn đại cho xong khiến nhiều người bỏ bữa sáng, ăn trễ bữa trưa, rồi tối ăn rất nhiều. Ban đầu có thể chưa thấy vấn đề nhưng nếu kéo dài, thói quen này dễ gây rối loạn ăn uống.

Khi khoảng cách giữa các bữa quá dài, cơ thể tăng tín hiệu đói, khiến dễ ăn nhiều hơn ở bữa sau, thường là đồ nhiều calo, ít chất xơ. Điều này làm đường huyết dao động mạnh, khiến kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Cách tốt là nên giữ nhịp ăn đều gồm 3 bữa chính hoặc 2 bữa chính kèm 1 bữa phụ lành mạnh. Nếu bận rộn thì không cần ăn quá cầu kỳ, chỉ cần chuẩn bị sẵn những thực phẩm tiện lợi nhưng tốt cho sức khỏe như trứng luộc, sữa chua không đường, trái cây để tránh bỏ bữa vì quá bận.

Sinh hoạt lệch giờ

Nhiều người trẻ ngủ rất muộn, làm việc trong nhà cả ngày, ít ra ngoài trời. Ban ngày thiếu ánh sáng nhưng ban đêm lại dùng điện thoại, máy tính đến khuya. Thói quen này khiến cơ thể khó phân biệt rõ đâu là ban ngày, đâu là ban đêm, từ đó làm rối loạn nhịp sinh học.

Trên thực tế, ánh sáng ban ngày giúp thiết lập đồng hồ sinh học, nhờ đó chúng ta tỉnh táo vào ban ngày và buồn ngủ đúng giờ vào ban đêm. Khi thiếu ánh sáng tự nhiên, cơ thể dễ buồn ngủ ban ngày, khó ngủ ban đêm, lâu dài ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng phục hồi não bộ, cơ bắp và dễ gây buồn chán, trầm buồn, giảm động lực, mất hứng thú.

Do đó, người trẻ hãy cố gắng ra ngoài trời vào buổi sáng khoảng 10-30 phút, kể cả chỉ là đi bộ ngắn. Hạn chế ánh sáng mạnh từ màn hình vào buổi tối muộn, theo Verywell Health.