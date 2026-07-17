3 triệu chứng kéo dài hơn 2 tuần có thể liên quan ung thư

Người mắc nên đi khám nếu những dấu hiệu sau kéo dài quá 2 tuần không hết:

Khàn tiếng kéo dài

Khàn tiếng thường xuất hiện do cảm lạnh, viêm họng hoặc nói quá nhiều. Tuy nhiên, nếu giọng nói thay đổi kéo dài hơn vài tuần mà không có dấu hiệu cải thiện, người bệnh không nên chủ quan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người mắc nên đi khám nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ Chat GPT

Tình trạng này đôi khi có thể liên quan đến ung thư thanh quản, ung thư tuyến giáp hoặc ung thư phổi. Khi khối u phát triển, chúng có thể chèn ép lên dây thần kinh điều khiển dây thanh âm. Hệ quả là làm giọng nói trở nên khàn đặc hoặc thay đổi bất thường.

Ngoài khàn tiếng, một số người còn có thể cảm thấy đau họng kéo dài, nuốt vướng, cảm giác có vật mắc trong cổ hoặc ho dai dẳng. Những người hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia có nguy cơ mắc ung thư vùng đầu cổ cao hơn, tiến sĩ Teresa Thomas, chuyên gia tại Đại học Pittsburgh (Mỹ), cho biết.

Dù vậy, phần lớn trường hợp khàn tiếng vẫn xuất phát từ các nguyên nhân lành tính như viêm thanh quản hoặc trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài trên 2 - 3 tuần, người bệnh vẫn nên đi khám để tìm nguyên nhân chính xác.

Ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân

Ngứa da thường do dị ứng, thời tiết khô hoặc côn trùng đốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ngứa kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Một số loại ung thư như u lympho hodgkin, bệnh bạch cầu hoặc ung thư gan có thể gây ngứa dai dẳng. Các chuyên gia cho rằng phản ứng viêm đã kích thích các dây thần kinh ở da, khiến người bệnh cảm thấy ngứa kéo dài.

Đặc biệt, ở những người mắc ung thư gan hoặc ung thư đường mật, tình trạng ngứa thường đi kèm với vàng da, nước tiểu sẫm màu hoặc phân nhạt màu. Nguyên nhân là do tích tụ mật trong cơ thể.

Người mắc nên đi khám nếu ngứa kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường khác như nổi hạch, sốt hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Mệt mỏi kéo dài dù đã nghỉ ngơi

Mệt mỏi là triệu chứng rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu cảm giác kiệt sức kéo dài nhiều tuần và không cải thiện ngay cả khi đã nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Mệt mỏi liên quan đến ung thư thường khác với cảm giác mệt thông thường. Người bệnh có thể cảm thấy yếu sức, khó tập trung hoặc cảm thấy kiệt sức dù chỉ làm vài việc nhẹ.

Triệu chứng này có thể xuất hiện ở nhiều loại ung thư như ung thư máu, đại trực tràng, dạ dày hoặc ung thư phổi. Trong một số trường hợp, khối u gây chảy máu âm thầm dẫn đến thiếu máu, từ đó khiến người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi.

Tuy nhiên, mệt mỏi kéo dài cũng có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác như thiếu ngủ, căng thẳng, thiếu sắt, suy giáp hoặc trầm cảm. Vì vậy, nếu tình trạng này kéo dài trên vài tuần mà không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân cụ thể, theo Healthline.