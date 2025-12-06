3 xe cháy rụi sau va chạm trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Theo thông tin ban đầu, các phương tiện liên quan vụ va chạm liên hoàn khiến 3 xe cháy rụi gồm xe khách BS 50H - 408.23 do Phạm Công Hiến (46 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển; xe tải BS 89C - 203.05 do Chu Văn Sơn (35 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển; xe đầu kéo BS 77C - 172.89 kéo rơ moóc 77R - 032.40 do Lê Duy Hồng (55 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển.

Hình ảnh 3 chiếc xe bị cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Vân Phong ẢNH: C.T.V.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo BS 77C - 172.89 bốc cháy dữ dội ở phần đầu. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang xe tải BS 89C - 203.05 và xe khách BS 50H - 408.23, khiến cả ba phương tiện bốc cháy trong đêm.

Lực lượng chữa cháy có mặt hiện trường dập tắt đám cháy sau tai nạn ẢNH: C.T.V.

May mắn, không có thương vong về người. Tại hiện trường, xe tải BS 89C - 203.05 và xe khách BS 50H - 408.23 bị cháy rụi hoàn toàn; xe đầu kéo BS 77C - 172.89 bị thiêu rụi phần đầu.

Nguyên nhân sơ bộ xác định, tài xế Lê Duy Hồng điều khiển xe đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn, va chạm vào đuôi xe tải BS 89C - 203.05. Đồng thời, tài xế Chu Văn Sơn điều khiển xe tải BS 89C - 203.05 cũng không giữ khoảng cách an toàn với xe khách BS 50H - 408.23 phía trước, dẫn tới tai nạn liên hoàn.

Cận cảnh xe tải chở đầy dưa hấu cháy rụi hoàn toàn ẢNH: C.T.V.

Ngay sau vụ việc, Công an xã, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường. Các lực lượng khác cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km, khởi công từ tháng 12.2022 với tổng vốn đầu tư hơn 11.808 tỉ đồng. Điểm đầu tại Km 285+000 (xã Đại Lãnh), điểm cuối tại Km 368+000 (xã Diên Thọ), kết nối với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Quy mô giai đoạn hiện tại 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m với vận tốc thiết kế 90 km/giờ.