Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

3 xe cháy rụi sau va chạm trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Hiền Lương
Hiền Lương
06/12/2025 13:40 GMT+7

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6.12, tại Km 345+400 cao tốc Vân Phong - Nha Trang (hướng đi Vân Phong), đoạn qua xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe lưu thông cùng chiều khiến cả 3 xe bị cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, các phương tiện liên quan vụ va chạm liên hoàn khiến 3 xe cháy rụi gồm xe khách BS 50H - 408.23 do Phạm Công Hiến (46 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển; xe tải BS 89C - 203.05 do Chu Văn Sơn (35 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển; xe đầu kéo BS 77C - 172.89 kéo rơ moóc 77R - 032.40 do Lê Duy Hồng (55 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển.

Ô tô bốc cháy rụi sau va chạm trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang - Ảnh 1.

Hình ảnh 3 chiếc xe bị cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Vân Phong

ẢNH: C.T.V.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo BS 77C - 172.89 bốc cháy dữ dội ở phần đầu. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang xe tải BS 89C - 203.05 và xe khách BS 50H - 408.23, khiến cả ba phương tiện bốc cháy trong đêm.

Ô tô bốc cháy rụi sau va chạm trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang - Ảnh 2.

Lực lượng chữa cháy có mặt hiện trường dập tắt đám cháy sau tai nạn

ẢNH: C.T.V.

May mắn, không có thương vong về người. Tại hiện trường, xe tải BS 89C - 203.05 và xe khách BS 50H - 408.23 bị cháy rụi hoàn toàn; xe đầu kéo BS 77C - 172.89 bị thiêu rụi phần đầu.

Nguyên nhân sơ bộ xác định, tài xế Lê Duy Hồng điều khiển xe đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn, va chạm vào đuôi xe tải BS 89C - 203.05. Đồng thời, tài xế Chu Văn Sơn điều khiển xe tải BS 89C - 203.05 cũng không giữ khoảng cách an toàn với xe khách BS 50H - 408.23 phía trước, dẫn tới tai nạn liên hoàn.

Ô tô bốc cháy rụi sau va chạm trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang - Ảnh 3.

Cận cảnh xe tải chở đầy dưa hấu cháy rụi hoàn toàn

ẢNH: C.T.V.

Ngay sau vụ việc, Công an xã, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường. Các lực lượng khác cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km, khởi công từ tháng 12.2022 với tổng vốn đầu tư hơn 11.808 tỉ đồng. Điểm đầu tại Km 285+000 (xã Đại Lãnh), điểm cuối tại Km 368+000 (xã Diên Thọ), kết nối với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Quy mô giai đoạn hiện tại 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m với vận tốc thiết kế 90 km/giờ.

Tin liên quan

Ô tô cháy trơ khung sắt trước garage ở TP.HCM

Phát hiện bên trong garage trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP.HCM) xảy ra vụ cháy ô tô, các nhân viên tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Khám phá thêm chủ đề

Cháy rụi cháy xe Va chạm liên hoàn cao tốc vân phong - nha trang tai nạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận