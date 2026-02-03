Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

30 người chết do tuyết rơi dày bất thường, chính phủ Nhật điều động binh sĩ

Văn Khoa
Văn Khoa
03/02/2026 15:06 GMT+7

Giới chức Nhật Bản ngày 3.2 thông báo tuyết rơi dày bất thường ở nước này đã gây ra 30 trường hợp tử vong trong 2 tuần qua, theo AFP.

Cơ quan Quản lý thảm họa và cứu hỏa Nhật Bản hôm nay 3.2 thông báo từ ngày 20.1 đến hôm nay 3.2 đã có 30 người thiệt mạng do tuyết rơi dày, theo AFP.

30 người chết do tuyết rơi dày bất thường, chính phủ Nhật điều động binh sĩ - Ảnh 1.

Một vỉa hè phủ đầy tuyết ở thành phố Aomori thuộc tỉnh Aomori (Nhật Bản) vào ngày 30.1

Ảnh: AFP

Trong số đó có bà Jin Kina (91 tuổi) và thi thể đã được tìm thấy dưới một đống tuyết tại nhà của bà ở thị trấn Ajigasawa thuộc tỉnh Aomori, theo một cảnh sát địa phương nói với AFP.

Cảnh sát tin rằng tuyết từ mái nhà rơi xuống người bà Jin. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, theo lời một quan chức. Một chiếc xẻng nhôm được tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân.

Một khối không khí lạnh đã gây ra tuyết rơi dày dọc bờ biển thuộc vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên trong những tuần gần đây, với một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi gấp đôi so với bình thường.

Trong đó, Aomori bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượng tuyết dày tới 4,5 m ở những vùng hẻo lánh, theo AFP.

Tỉnh trưởng Aomori Miyashita Soichiro hôm 2.2 cho hay những bức tường tuyết cao tới 1,8 m đang phủ kín mặt đất của thành phố Aomori. Các công nhân địa phương đang dọn tuyết trên đường phố, theo ông Miyashita.

"Nguy cơ xảy ra các sự cố đe dọa tính mạng, chẳng hạn như tai nạn chết người do tuyết rơi từ mái nhà hoặc nhà sập, là rất cao", ông Miyashita nói trong cuộc họp báo.

Ông Miyashita đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hỗ trợ cứu trợ thiên tai. Ông cho biết thêm đã yêu cầu binh sĩ giúp đỡ những người già sống một mình trong khu vực và cần hỗ trợ dọn tuyết.

Chính phủ Nhật đã điều động binh sĩ để giúp đỡ người dân ở Aomori, theo AFP. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức một cuộc họp cấp nội các đặc biệt vào sáng nay để chỉ đạo các bộ trưởng làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa thương vong và tai nạn.

