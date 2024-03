30 vạn ấn đền Trần đã được phát năm 2024

Đền Trần là một quần thể đền thờ tại đường Trần Thừa, P.Lộc Vượng, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định), là nơi thờ các vua Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần được xây dựng từ năm 1695, trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ XV.

Năm 2024, lễ hội từ ngày 20.2 - 25.2 (tức ngày 11 - 15 tháng giêng âm lịch). Đặc biệt, lễ phát ấn diễn ra đến hết tháng giêng.

Lễ khai ấn đền Trần từ xa xưa đã mang ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu cho "quốc thái, dân an", thiên hạ thái bình, thịnh trị; mọi nhà chung hưởng lộc ấn "tích phúc vô cương" của đền Trần; mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt… Chính vì vậy, năm nào cũng có hàng vạn người dân đổ về đền Trần để xin được một cánh ấn mang về.

Là một trong những lễ hội văn hóa lớn, do đó, trước khi diễn ra lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) năm 2024, tỉnh Nam Định đã huy động lực lượng đông đảo công an, bộ đội với tổng quân số hơn 4.000 người; trong đó, có hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự tại lễ hội, tránh tình trạng cướp lộc ấn và gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, Công an TP.Nam Định cũng lập 2 tổ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý vụ việc, 2 tổ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bốn tổ tuần tra giải quyết giao thông trật tự… Lực lượng an ninh được chia thành 70 chốt với 5 vòng đảm bảo nghiêm ngặt.