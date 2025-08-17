300 KOL sẽ tham gia liên minh 'Niềm tin số'

Theo kế hoạch, ngày 18.8, Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL summit 2025) do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội, quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu, đại diện từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Các KOL tham gia Liên minh "Niềm tin số" để lan tỏa thông tin có trách nhiệm hơn, tuân thủ quy định pháp luật hơn trước ẢNH: NVCC

Không chỉ thu hút cá nhân, hội nghị còn ghi nhận sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng số lớn như TikTok, Meta và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực TMĐT, marketing và công nghệ.

Theo ban tổ chức, cùng với tốc độ phát triển của thương mại điện tử, sức lan tỏa của KOL/KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) có tác động trực tiếp đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Mỗi lượt xem, lượt thích hay chia sẻ đều có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định mua hàng, định hướng tiêu dùng và nhận thức xã hội. Vì vậy, Hội nghị nhấn mạnh đến yếu tố "ảnh hưởng trách nhiệm", yêu cầu KOL phải đặt lợi ích cộng đồng lên trên, minh bạch thông tin và tránh quảng bá sản phẩm, dịch vụ thiếu kiểm chứng.

Đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số sẽ trực tiếp trao đổi cùng KOL, tìm giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực và nâng cao trách nhiệm xã hội. Nội dung tập trung vào ba yếu tố then chốt: bảo đảm an toàn không gian mạng, nâng cao chất lượng quảng cáo trực tuyến và xây dựng lòng tin bền vững giữa KOL, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Một điểm nhấn của KOL Summit 2025 là sự ra đời của Liên minh "niềm tin số", tập hợp KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và các nền tảng công nghệ. Liên minh này đóng vai trò là cầu nối, thúc đẩy tính minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong hoạt động trực tuyến. Liên minh sẽ phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa giá trị tích cực, thiết lập chuẩn mực đạo đức, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và nhãn hàng tìm kiếm đối tác truyền thông đáng tin cậy. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường TMĐT giảm thiểu các hành vi quảng cáo sai sự thật, trá hình hoặc gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng" sẽ chính thức được khởi động. Đây là sáng kiến đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch và trách nhiệm của KOL/KOC nhằm xây dựng một hệ thống tham chiếu đáng tin cậy cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Chương trình sẽ dựa trên các tiêu chí như: tính xác thực của nội dung, tuân thủ quy tắc quảng cáo, mức độ minh bạch trong hợp tác thương mại và phản hồi tích cực từ cộng đồng. KOLs/KOC đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được cấp chứng nhận tín nhiệm, từ đó tăng cơ hội hợp tác với các thương hiệu lớn và mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên nền tảng số.



