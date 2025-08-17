Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

300 KOL sẽ tham gia liên minh 'Niềm tin số'

Quang Thuần
Quang Thuần
17/08/2025 11:34 GMT+7

Hàng trăm KOLs, KOC, đại diện các nền tảng số lớn như TikTok, Meta và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ sẽ tham gia vào liên minh nhằm tạo dựng niềm tin, có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo kế hoạch, ngày 18.8, Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL summit 2025) do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội, quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu, đại diện từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

300 KOL sẽ tham gia liên minh 'Niềm tin số' - Ảnh 1.

Các KOL tham gia Liên minh "Niềm tin số" để lan tỏa thông tin có trách nhiệm hơn, tuân thủ quy định pháp luật hơn trước

ẢNH: NVCC

Không chỉ thu hút cá nhân, hội nghị còn ghi nhận sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng số lớn như TikTok, Meta và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực TMĐT, marketing và công nghệ.

Theo ban tổ chức, cùng với tốc độ phát triển của thương mại điện tử, sức lan tỏa của KOL/KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) có tác động trực tiếp đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Mỗi lượt xem, lượt thích hay chia sẻ đều có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định mua hàng, định hướng tiêu dùng và nhận thức xã hội. Vì vậy, Hội nghị nhấn mạnh đến yếu tố "ảnh hưởng trách nhiệm", yêu cầu KOL phải đặt lợi ích cộng đồng lên trên, minh bạch thông tin và tránh quảng bá sản phẩm, dịch vụ thiếu kiểm chứng.

Đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số sẽ trực tiếp trao đổi cùng KOL, tìm giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực và nâng cao trách nhiệm xã hội. Nội dung tập trung vào ba yếu tố then chốt: bảo đảm an toàn không gian mạng, nâng cao chất lượng quảng cáo trực tuyến và xây dựng lòng tin bền vững giữa KOL, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Một điểm nhấn của KOL Summit 2025 là sự ra đời của Liên minh "niềm tin số", tập hợp KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và các nền tảng công nghệ. Liên minh này đóng vai trò là cầu nối, thúc đẩy tính minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong hoạt động trực tuyến. Liên minh sẽ phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa giá trị tích cực, thiết lập chuẩn mực đạo đức, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và nhãn hàng tìm kiếm đối tác truyền thông đáng tin cậy. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường TMĐT giảm thiểu các hành vi quảng cáo sai sự thật, trá hình hoặc gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng" sẽ chính thức được khởi động. Đây là sáng kiến đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch và trách nhiệm của KOL/KOC nhằm xây dựng một hệ thống tham chiếu đáng tin cậy cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Chương trình sẽ dựa trên các tiêu chí như: tính xác thực của nội dung, tuân thủ quy tắc quảng cáo, mức độ minh bạch trong hợp tác thương mại và phản hồi tích cực từ cộng đồng. KOLs/KOC đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được cấp chứng nhận tín nhiệm, từ đó tăng cơ hội hợp tác với các thương hiệu lớn và mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên nền tảng số.


Tin liên quan

Lúng túng sàn thương mại điện tử nộp thuế hộ người bán

Lúng túng sàn thương mại điện tử nộp thuế hộ người bán

Một tuần đã trôi qua khi quy định các đơn vị quản lý sàn thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế thay người bán; nhưng cả hai bên vẫn còn nhiều lúng túng.

Nếu làm gắt, chỉ 2% hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử là hợp pháp

Hiệp hội nói về đề xuất sàn thương mại điện tử phải truy xuất hàng hóa

Khám phá thêm chủ đề

Thương mại điện tử KOL TikTok Shopee mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận