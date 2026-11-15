300 tư liệu, hiện vật hé lộ đời sống cư dân xưa ven biển TP.HCM

Ngày 15.11, Sở VH-TT TP.HCM khai mạc trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học ven biển, hải đảo TP.HCM - Những phát hiện mới giai đoạn 2020 - 2025" tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu). Với 150 hiện vật cùng 150 tư liệu hình ảnh, trưng bày giới thiệu những phát hiện mới, góp phần làm sáng tỏ lịch sử cư trú, đời sống văn hóa và hoạt động giao thương của cư dân vùng Đông Nam bộ từ hàng nghìn năm trước.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trưng bày chuyên đề khảo cổ học ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết TP.HCM là vùng đất có vị thế địa chính trị, địa kinh tế đặc biệt ở khu vực duyên hải Đông Nam bộ, đồng thời sở hữu hệ thống di sản khảo cổ học phong phú.

Từ các di chỉ ở khu vực nội địa và cửa sông Cần Giờ như Cù Lao Rùa, Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt đến những địa điểm ven biển, hải đảo thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây như Bưng Bạc, Bưng Thơm, Giồng Lớn, Côn Đảo..., các tầng văn hóa được phát hiện đã phản ánh quá trình cư trú của con người từ thời tiền sử đến cận đại.

Đáng chú ý, những di tích này còn cho thấy kỹ nghệ chế tác tinh xảo, khả năng thích ứng với môi trường biển và vai trò của cư dân cổ trong mạng lưới giao thương hàng hải quốc tế. Đây là những cứ liệu quan trọng góp phần nhận diện quá trình hình thành, phát triển của các cộng đồng cư dân vùng Đông Nam bộ.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu khai mạc ẢNH: NGUYỄN LONG

"Những cứ liệu khảo cổ học ven biển, hải đảo chính là nguồn sử liệu vật chất xác thực, góp phần khẳng định sự hiện diện lâu đời, hoạt động sinh kế và quá trình gắn bó của các thế hệ cư dân Việt trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc", ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.

Nhiều phát hiện mới làm sáng tỏ lịch sử vùng đất

Theo ban tổ chức, giai đoạn 2020 - 2025 ghi nhận nhiều kết quả trong công tác điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học trên địa bàn TP.HCM và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Các đại biểu, người dân tham quan khu vực triển lãm hiện vật khảo cổ ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại các địa điểm như Cù Bị, Quảng Thành, Gò Nần, Kim Long, Gò Đất Nại, Giồng Lớn, Côn Đảo và Vòng Thành Đá Trắng, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều dấu tích cư trú, công xưởng chế tác, táng tục độc đáo cùng những chứng tích về thành cổ, thương cảng. Những kết quả này bổ sung nguồn tư liệu khoa học quan trọng, giúp nhận diện rõ hơn đời sống vật chất, tinh thần và hoạt động kinh tế của cư dân cổ.

Thông qua 150 hiện vật, người xem có dịp tiếp cận những chứng tích lịch sử như công cụ đá, mộ chum, rìu đồng, khuyên tai ba mấu, vòng tay thủy tinh, hạt chuỗi... Mỗi hiện vật góp phần tái hiện một phần đời sống, tập quán và trình độ kỹ thuật của các cộng đồng từng sinh sống trên vùng đất này.

Hiện vật được trưng bày ẢNH: NGUYỄN LONG

Không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học, trưng bày còn hướng đến đưa di sản khảo cổ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua những hiện vật cụ thể, người xem có thể hình dung rõ hơn về lịch sử vùng đất, đồng thời nhận thức được giá trị của các chứng tích cần được nhận diện, trân trọng và bảo vệ.

Đại diện đơn vị bảo tàng cho biết thời gian tới, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, số hóa tư liệu khảo cổ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng các di tích tiêu biểu, trong đó có Di tích khảo cổ Vòng Thành Đá Trắng.

Đơn vị cũng tăng cường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Khảo cổ, các viện nghiên cứu, trường đại học để kết nối di sản khảo cổ với những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Qua đó, đưa di sản vượt ra khỏi không gian trưng bày, trở thành nguồn lực văn hóa gắn với đời sống cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương.

Trưng bày chuyên đề diễn ra đến ngày 15.12.2026.