35 bị can lừa hàng trăm người đầu tư qua mạng, chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng

Ngày 11.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Đạt (34 tuổi, quê Bình Định) cùng 34 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đạt cùng đồng bọn đã lừa 376 nạn nhân đầu tư vào sàn nhị phân rồi chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng.



Nguyễn Hữu Đạt thời điểm bị công an bắt giữ C.T.V

Theo kết luận điều tra, Đạt đầu tư kinh doanh các sàn nhị phân trên mạng bị thua lỗ. Và sau đó, tham gia giới thiệu nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn nhị phân để hưởng hoa hồng.

Nhận thấy nhu cầu muốn hưởng lợi nhanh của các nhà đầu tư nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ bằng hình thức sử dụng ứng dụng Telegram đưa ra các thông tin giả, huy động vốn của các nhà đầu tư vào sàn nhị phân.

Lập hơn 10.000 nhóm Telegram

Để điều hành đường dây phạm tội, Đạt 'tuyển quân' chia làm bốn nhóm hoạt động và phân chia vai trò nhiệm vụ cho từng nhóm. Đạt đã thuê các căn nhà, căn hộ trên địa bàn TP.HCM để cho các nhóm hoạt động, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh công an phát hiện.

Đạt giao cho đồng phạm mua số lượng lớn sim để kích hoạt và tạo lập các nick name Telegram, lấy ảnh người trung niên, sang trọng trên mạng (là những người thành công) để làm ảnh đại diện, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Các đồng phạm của Đạt bị công an bắt giữ C.T.V.

Nhóm của Đạt lập khoảng 10.000 nhóm Telegram thường, đặt tên như "Đầu tư thu lãi 4 - 10% mỗi ngày", "Đầu tư thu lợi nhuận cùng Ban chuyên gia", "Giao dịch ngoại hối", "Thu nhập thụ động", "Siêu lợi nhuận"… và khoảng 150 nhóm Telegram VIP có tên "VIP member - Tự do do tài chính 4.0", "VIP siêu lợi nhuận mỗi ngày", "VIP đẳng cấp đầu tư tài chính"… để hoạt động.

Mỗi nhóm Telegram VIP có một nick name leader do Đạt sử dụng, 80 - 100 nick name Telegram ảo do đồng phạm của Đạt lập, sử dụng để tương tác với 1 nhà đầu tư thật. Còn mỗi nhóm Telegram thường có 1 nick name leader do Đạt sử dụng, 20 - 40 nick name ảo do các đồng phạm của Đạt sử dụng để tương tác với 3 - 5 nhà đầu tư thật.

Các nick name Telegram ở nhóm Telegram thường hay VIP được nhóm của Đạt đặt tên giống nhau, chỉ khác nhau tên, đảo chữ… để thuận tiện việc làm giả hóa đơn.

Mỗi thành viên trong đường dây của Đạt quản lý từ 100 - 500 nhóm Telegram thường (mỗi nhóm khoảng 20 - 40 nick name Telegram ảo). Đối với nhóm Telegram VIP, chỉ có nhóm chủ chốt (nhóm 1 - PV) mới được tham gia quản lý, tương tác với nhà đầu tư.

Đạt chỉ đạo các đồng phạm tìm kiếm bị hại dưới hình thức sử dụng các nick name Telegram ảo đã được tạo lập trước đó để tìm kiếm thông tin nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nhóm Đạt nhắm đến là người sử dụng nick name Telegram online hoạt động gần nhất không quá 15 ngày, phải được đăng ký ít nhất trên một năm, có độ tuổi trên 35 và có khả năng tài chính cao.

Nhóm của Đạt tập hợp danh sách các nhà đầu tư để chuyển cho Đạt thống kê, chọn lọc. Sau đó, Đạt chuyển lại cho đồng phạm để thêm các nhà đầu tư vào nhóm Telegram thường do thành viên trong nhóm Đạt quản lý.

Góp vốn cùng "Ban chuyên gia"

Nhóm của Đạt dùng các phần mềm trên máy tính, tự động thêm bị hại vào các nhóm Telegram lập sẵn, tự động nhắn tin, chạy quảng cáo các tin nhắn, hóa đơn giả về việc chào mời tham gia đầu tư các sàn nhị phân cùng "Ban chuyên gia" do nhóm Đạt tạo ra để thu lợi nhuận.

Dụng cụ của nhóm Đạt dùng để gây án C.T.V.

Ngoài ra, còn có các tin nhắn giới thiệu cách chơi, đưa ra thông tin giả về việc người chơi đầu tư thắng trước đó, các tin nhắn cảm ơn "Ban chuyên gia", hóa đơn giả chuyển tiền cho khách thắng… được chuyển lên các nhóm Telegram cho nhà đầu tư tin tưởng.

Nhóm của Đạt giới thiệu nhà đầu tư cách thức tham gia đầu tư là ủy thác đầu tư, nhà đầu tư góp vốn cùng "Ban chuyên gia". Trong đó vốn "Ban chuyên gia" là 60%, nhà đầu tư 40%. "Ban chuyên gia" sẽ thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch trực tiếp vào tài khoản các nhà đầu tư. Vốn đầu tư gói thường tối thiểu là 3.000 USD, sẽ kiếm được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày sáng và chiều (1,6 triệu đồng/phiên). Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu là 20.000 USD sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày (1.800 USD/phiên). Gói VIP "kép" là 40.000 USD, lợi nhuận tăng gấp đôi và cam đoan 2 ngày lấy lại vốn đầu tư.

Để nhà đầu tư yên tâm về việc sẽ được đội ngũ "Ban chuyên gia" hỗ trợ bảo toàn vốn trong quá trình tham gia đầu tư, Đạt cùng đồng phạm đưa ra quy tắc là 3 lần thua sẽ ngưng không giao dịch nữa. Khi nghiên cứu và dự đoán sàn giao dịch sẽ thắng thì tiến hành đầu tư ngay.

Đạt chỉ đạo đồng phạm dùng tiền nhà đầu tư gửi để trả lợi nhuận như cam đoan. Nếu nhà đầu tư tiếp tục gửi thêm tiền vào tài khoản thì các đối tượng tiếp tục gửi lợi nhuận thêm 1 - 2 ngày nữa, sau đó sẽ thông báo cho khách hàng là "Ban chuyên gia" đặt cược tiền của khách thua hết tiền, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược khác phiên trong ngày.

Khi khách hàng hỏi tại sao cam kết thua 3 lệnh sẽ ngưng lại thua hết thì nhóm của Đạt dùng nick name trong nhóm VIP có bị hại thay nhau trách móc "Ban chuyên gia" tại sao phá vỡ quy tắc; hay bàn luận tranh cãi rồi động viên không trách móc, sau đó tiếp tục dùng nick name đại diện "Ban chuyên gia" xin lỗi, hứa hẹn. Đạt trực tiếp dùng nick name leader nhắn tin riêng, an ủi, động viên bị hại để họ tin tưởng việc mất tiền là do ngoài ý muốn.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến 2022, nhóm của Đạt đã lừa 376 nạn nhân đầu tư vào sàn nhị phân, chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT xác định sau khi lừa gần 99 tỉ đồng, Đạt dùng số tiền này trả lương cho đồng phạm, thuê nhà, mua công cụ, thanh khoản chuyển tiền cho bị hại… Riêng Đạt thu lợi cho mình 66 tỉ đồng. Số tiền này Đạt mua ô tô, kinh doanh Bitcoin, quán ăn, bất động sản…