350 hộ dân khó khăn ở xã Vân Canh nhận quà tết

Trong khuôn khổ chương trình "Xuân nhân ái – Tết sẻ chia", 350 suất quà tết đã được trao cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cùng tiền mặt trị giá 200.000 đồng, với tổng giá trị 600.000 đồng/suất. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 210 triệu đồng.

Người dân nhận quà tết từ Công ty cổ phần Năng lượng Vân Canh ẢNH: HÀ TRẦN

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Quốc Huy, Giám đốc nhà máy thuộc Công ty cổ phần Năng lượng Vân Canh, cho biết bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo đời sống người dân. "Những phần quà tết tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của tập thể người lao động công ty, mong bà con có thêm điều kiện đón tết đầm ấm, đủ đầy hơn", ông Huy chia sẻ.

Là một trong những hộ được nhận quà, ông Đinh Văn Chồi (làng Canh Thành, xã Vân Canh) bày tỏ xúc động: "Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, được quan tâm hỗ trợ dịp tết khiến chúng tôi rất vui và ấm lòng. Những phần quà này giúp gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị tết và yên tâm bước sang năm mới".

350 suất quà tết được trao đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Vân Canh ẢNH: HÀ TRẦN

Đây là hoạt động an sinh xã hội được duy trì thường niên của công ty, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con ổn định cuộc sống.

Chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ người dân về mặt vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và an sinh xã hội.