350 VĐV tranh tài sôi nổi giải pickleball HOSE 26

Giải pickleball HOSE 26 do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành chứng khoán Việt Nam. Giải quy tụ 350 VĐV đến từ 20 đơn vị quản lý nhà nước và hơn 60 công ty chứng khoán và có sự đồng hành của công ty chứng khoán KAFI, SSI, MASAN Group, Nam Á Bank, HDBank, DNSE, ACB...

Đông đảo VĐV tranh tài giải pickleball HOSE 26 ẢNH: BTC

Giải không chỉ là một hoạt động thể thao thông thường mà còn mang ý nghĩa tăng cường giao lưu, kết nối giữa các đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết vững bền và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Ông Trịnh Sơn Hồng, quyền Chủ tịch HĐQT HOSE nhấn mạnh: "Thông qua những trận đấu sôi nổi, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, hợp tác, fair-play và xây dựng một cộng đồng thị trường chứng khoán ngày càng gắn kết, phát triển bền vững. Thành công của giải đấu không chỉ nằm ở việc ai sẽ giành chức vô địch, điều đáng quý hơn là sau mỗi trận đấu, chúng ta có thêm những người bạn, những kết nối mới và những kỷ niệm đẹp".

Giải pickleball HOSE 26 do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành chứng khoán Việt Nam ẢNH: BTC

Giải đấu năm nay được chia thành 2 bảng là khối quản lý nhà nước và khối công ty chứng khoán - tổ chức niêm yết với các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Trao giải cho các VĐV xuất sắc hạng mục đôi nam nữ ẢNH: BTC

Trao giải hạng mục đôi nam giải pickleball HOSE 26 ẢNH: BTC

Kết quả chuyên môn như sau:

Đôi nam khối quản lý nhà nước: 1/Hà Hoàng Anh - Cao Đăng Đông (đơn vị CA TP.HCM), 2/Nguyễn Hải Long - Nguyễn Xuân Hiếu (đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại TP.HCM), 3/Trần Huy Thành - Trương Huy Toàn (đơn vị Ngân hàng nhà nước khu vực II); đôi nam nữ khối quản lý nhà nước: 1/Hoàng Thị Huyền Trang - Cao Đăng Đông (đơn vị CA TP.HCM), 2/ Nguyễn Thị Toại - Nguyễn Xuân Hiếu (đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại TP.HCM), 3/Nguyễn Thị Thu Huyền - Nguyễn Dương Chinh (Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán - CN TP.HCM).

Đôi nam khối công ty chứng khoán và tổ chức niêm yết: 1/ Lê Anh Tuấn - Vũ Trường Phúc (công ty chứng khoán DNSE), 2/ Nguyễn Quốc Hiệp - Lê Ngọc Trung (Ngân hàng Tiên Phong), 3/Nguyễn Vũ Hoàng Quân - Hoàng Trọng Long (Vietjet Air); Đôi nam nữ khối công ty chứng khoán và tổ chức niêm yết: 1/Võ Trần Đình Hiếu - Vũ Thị Trà Lý (Quỹ Dragon Capital), 2/Nguyễn Nhật Hà Chi - Nguyễn Anh Tuấn (Công ty chứng khoán SSI), 3/ Phạm Minh Hồng - Nguyễn Đức Hoàng (Công ty chứng khoán SSI).