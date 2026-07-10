36 ngày giành giật sự sống cho nam sinh Đồng Tháp, nguy cơ tử vong gần 100%

Ngày 10.7, bệnh nhi T.B.B.N (15 tuổi, ở Đồng Tháp) xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Trước đó 36 ngày, em rơi vào tình trạng nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi nặng, gây suy hô hấp, sốc tim và tăng đông máu.

Theo bệnh sử, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10, bệnh nhi sốt nhẹ, ho khan. Hai ngày sau, em xuất hiện đau ngực, khó thở, mệt nhiều và nôn ói nên được đưa đến Bệnh viện Cai Lậy, rồi chuyển lên Bệnh viện Tiền Giang trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim cấp và chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tập trung cứu chữa nam sinh ở Đồng Tháp bị viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi nặng ẢNH: BSCC

PGS-TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khi nhập viện lúc 23 giờ 40 ngày 4.6, nam sinh ở Đồng Tháp suy hô hấp nặng, tím tái và trụy tim mạch. Dù được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim và chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn tiếp tục diễn tiến xấu, tim co bóp yếu, nguy cơ ngừng tim.

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ trong đêm, huy động ê kíp triển khai ECMO (tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp. Sau khoảng 20 phút chạy ECMO, tình trạng tím tái và trụy tim mạch của bệnh nhi cải thiện rõ.

Tuy nhiên, trong 24 giờ tiếp theo, bệnh nhi xuất hiện tình trạng tăng đông gây huyết khối, dẫn đến thuyên tắc động mạch phổi, khiến suy hô hấp và suy tuần hoàn nặng hơn. Các bác sĩ nhanh chóng tối ưu hệ thống ECMO, điều chỉnh thuốc vận mạch, đồng thời sử dụng thuốc kháng đông liều cao kết hợp thay huyết tương và lọc máu liên tục để kiểm soát tình trạng tăng đông.

Sau hơn 2 tuần chạy ECMO, chức năng tim, phổi và các cơ quan dần hồi phục. Bệnh nhi được cai ECMO, tiếp đó cai máy thở, tỉnh táo, chức năng hô hấp, tim mạch, huyết học và các cơ quan trở lại bình thường.

Nam sinh những ngày đầu nhập viện, nguy cơ tử vong gần như 100% và khỏe mạnh sau 36 ngày được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu chữa ẢNH: BSCC

Cũng theo PGS-TS Phạm Văn Quang, đây là một trong những ca chạy ECMO khó nhất. Bệnh nhi thuộc trường hợp hiếm gặp khi đồng thời vừa viêm cơ tim tối cấp, vừa thuyên tắc phổi nặng gây suy hô hấp và sốc tim nặng. Bên cạnh đó, bệnh nhi lại tăng đông máu nên nguy cơ tắc mạch máu tổn thương các cơ quan do huyết khối, khiến tình trạng tử vong gần như 100%", PGS-TS Phạm Văn Quang nói.

Nhờ áp dụng đồng thời các kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, thay huyết tương, lọc máu liên tục và thở máy, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhi.

"Ngày 10.7, bệnh nhi được xuất viện, chuẩn bị nhập học lớp 10 trong những ngày tới với niềm vui, hạnh phúc của gia đình và đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng 1", PGS-TS Phạm Văn Quang chia sẻ.