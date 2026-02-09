Bác sĩ giành giật sự sống cho bé trai đột ngột ngưng tim

Ngày 9.2, PGS-TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM), cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống thành công bé trai 7 tuổi (ở Đồng Nai) ngưng tim vì bị viêm cơ tim tối cấp.

Đang đi nhà thờ cùng mẹ thì bị ngất, ngưng tim

Trước đó, sáng 25.1, bé trai đi nhà thờ cùng mẹ thì đột ngột bị ngất và nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tại đây, bé xuất hiện rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch và ngưng tim. Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1. Bé được sốc điện, dùng thuốc chống loạn nhịp và cấp cứu ngưng tim trên 20 phút thì tim đập lại nhưng vẫn còn rối loạn nhịp thất, sốc tim. Bé được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 với chẩn đoán ngưng tim, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh viện Nhi đồng 1 kích hoạt quy trình báo động đỏ, đội ngũ thầy thuốc Khoa Hồi sức tích cực, cấp cứu, tim mạch, ngoại tim mạch, gây mê đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi đang nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đang giành giật sự sống cho bệnh nhi ẢNH: BV

Ngay khi bệnh nhi nhập Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã nhanh chóng cho bé thở máy, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, thuốc chống loạn nhịp và đặt ngay máy tạo nhịp để duy trì nhịp tim. Sau đó, bệnh nhi được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Bệnh nhi rối loạn nhịp tim nặng, trụy tim mạch kèm phù phổi cấp đe dọa tính mạng. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc chạy đua với thời gian, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết thực hiện kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo). Đồng thời, các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch và Khoa Gây mê nhanh chóng có mặt để phẫu thuật mạch máu thiết lập hệ thống ECMO hỗ trợ cho trái tim nhỏ bé đang co bóp yếu ớt và loạn nhịp nặng.

Ngoài ra để bảo vệ não và điều trị tổn thương các cơ quan, các bác sĩ đã tiến hành hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục. Sau khoảng 30 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại.

10 ngày ECMO, sự sống trở về

Tuy nhiên, theo PGS-TS Quang, trong suốt 1 tuần đầu tiên, trái tim bệnh nhi đập rất yếu kèm loạn nhịp liên tục. Các bác sĩ phải dùng nhiều thuốc trợ tim, chống loạn nhịp, sốc điện và sự hỗ trợ tích cực của hệ thống ECMO.

Sau 10 ngày chạy ECMO với nhiều sóng gió, tình trạng tim mạch và các cơ quan đã cải thiện, bé được cai ECMO vào sáng 3.2. Sau đó, bệnh nhi được cai máy thở.

"Bệnh nhi đã phục hồi một cách ngoạn mục, khỏe mạnh trong niềm vui hạnh phúc của gia đình và đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng 1. Dự kiến bệnh nhi sẽ xuất viện trong vài ngày tới để kịp về nhà đón năm mới", PGS-TS Quang chia sẻ.

Bệnh nhi khỏe mạnh và chuẩn bị xuất viện về nhà đón tết ẢNH: BV





Viêm cơ tim cấp, dấu hiệu nhận biết

Theo PGS-TS Quang, viêm cơ tim cấp thường do vi rút gây ra, trong đó thường gặp do vi rút Coxsackie nhóm B. Tại Việt Nam, viêm cơ tim cấp thường xảy ra trong mùa đông xuân khi thời tiết se lạnh.

Các triệu chứng của viêm cơ tim cấp thường không điển hình. Khởi đầu bệnh nhân thường có các triệu chứng giống cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc có triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn. Trong trường hợp viêm cơ tim cấp nặng sẽ xuất hiện các triệu chứng mệt, ngất, khó thở, đau ngực, tím tái, tay chân lạnh, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ viêm cơ tim cần nhanh chóng đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

"Trẻ bị viêm cơ tim nhẹ thường chỉ theo dõi, điều trị triệu chứng và sẽ khỏi bệnh sau 1 - 2 tuần. Tuy nhiên trẻ viêm cơ tim nặng cần được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim, thuốc vận mạch duy trì chức năng tim. Nếu có rối loạn nhịp thì dùng thêm thuốc chống loạn nhịp tim, đặt máy tạo nhịp điều chỉnh tần số tim", PGS-TS Quang nói.

Theo ông, tỷ lệ tử vong do viêm cơ tim cấp nặng còn rất cao, khoảng 30 - 40%, nhất là trong trường hợp viêm cơ tim tối cấp, tỷ lệ tử vong gần 100% trước khi có kỹ thuật ECMO.

Ngày nay, với kỹ thuật ECMO, chúng ta có thể hy vọng cứu sống nhiều trường hợp viêm cơ tim tối cấp mà trước đây hầu hết là tử vong.