Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trang bị máy khử rung tim tự động cấp cứu đột quỵ tại nhà ga metro TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
23/01/2026 12:22 GMT+7

TP.HCM trang bị máy khử rung tim tự động tại các ga metro cũng như huấn luyện nhân viên cấp cứu ngừng tim, nhằm nâng cao an toàn và tăng cơ hội cứu sống hành khách nếu không may ngừng tim.

Ngày 23.1, tại nhà ga metro Bến Thành, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trao tặng 6 máy khử rung tim tự động (AED) cho Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị TP.HCM (HURC1, đơn vị quản lý vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên). Đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng cấp cứu ngừng tim và hướng dẫn sử dụng AED cho đội ngũ nhân viên metro.

Phát biểu tại chương trình, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó giám đốc HURC1 cho biết sau hơn 14 tháng tuyến metro số 1 được đưa vào quản lý, vận hành, hệ thống đã phục vụ hơn 23 triệu lượt hành khách, trung bình khoảng 56.000 lượt/ngày. Do đó, bên cạnh việc bảo đảm vận hành ổn định, sự an tâm của hành khách trong suốt hành trình là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Trang bị máy khử rung tim tự động cấp cứu đột quỵ tại nhà ga metro TP.HCM- Ảnh 1.

Đảm bảo an toàn và an tâm cho hành khách đi metro

ẢNH: DUY TÍNH

Cũng theo bà Tâm, tuyến metro số 1 hiện có 300 nhân viên phục vụ tại 14 nhà ga, đã trang bị 9 máy AED. Về sơ cấp cứu, định kỳ nhân viên vận hành nhà ga metro bên cạnh được tập luyện nội bộ thì còn có sự hỗ trợ của các đơn vị y tế.

Nói về gánh nặng của đột tử do ngừng tim ngoài bệnh viện, PGS-TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 300.000 - 400.000 trường hợp đột tử do ngừng tim, nhưng tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 10%, chủ yếu do không được phát hiện kịp thời, thiếu người hỗ trợ cấp cứu ban đầu và thiếu các thiết bị cần thiết như AED.

Và trong chiến lược cấp cứu ngừng tim cộng đồng, AED được xem là "vũ khí chiến lược", có thể giúp nâng tỷ lệ sống sót lên 50 - 70% nếu được sử dụng trong vòng 3 - 5 phút đầu tiên. Đây cũng là "thời điểm vàng" để cứu sống người bệnh. Trong nhiều trường hợp, hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp khó có thể tiếp cận kịp thời nếu không có thiết bị hỗ trợ sẵn sàng tại chỗ.

Trang bị máy khử rung tim tự động cấp cứu đột quỵ tại nhà ga metro TP.HCM- Ảnh 2.
Trang bị máy khử rung tim tự động cấp cứu đột quỵ tại nhà ga metro TP.HCM- Ảnh 3.
Trang bị máy khử rung tim tự động cấp cứu đột quỵ tại nhà ga metro TP.HCM- Ảnh 4.

Tập huấn kỹ năng cấp cứu ngừng tim và hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động cho đội ngũ nhân viên metro

ẢNH: DUY TÍNH

Vì vậy, việc triển khai AED tại các nhà ga metro là bước đi cần thiết, hiện đại và đúng hướng, góp phần giảm tỷ lệ tử vong do ngừng tim ngoài bệnh viện. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, đặt tính mạng người dân lên hàng đầu trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông đô thị.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị thiết bị, Bệnh viện Nhân dân Gia Định còn phối hợp tổ chức huấn luyện kỹ năng cấp cứu ngoài bệnh viện cho nhân viên phục vụ tại các ga metro, bao gồm hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng AED. Đây là lực lượng tuyến đầu, có khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra các tình huống y tế khẩn cấp tại khu vực nhà ga.

Trang bị máy khử rung tim tự động cấp cứu đột quỵ tại nhà ga metro TP.HCM- Ảnh 5.

Máy khử rung tim tự động được trang bị cho các nhà ga metro TP.HCM có hướng dẫn bằng tiếng Việt, rất dễ sử dụng

ẢNH: DUY TÍNH

"Chúng tôi tin rằng, một thiết bị chỉ thực sự phát huy giá trị khi có con người sử dụng đúng cách, đúng thời điểm. Khi mỗi nhân viên metro được huấn luyện bài bản, hành khách sẽ an tâm hơn trong quá trình di chuyển", PGS-TS Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và bảo trì thiết bị nhằm đảm bảo AED luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.

Tin liên quan

TP.HCM: Huấn luyện viên cầu lông 63 tuổi đột tử trên sân

TP.HCM: Huấn luyện viên cầu lông 63 tuổi đột tử trên sân

Huấn luyện viên cầu lông 63 tuổi ở TP.HCM đột tử khi chơi thể thao. Bác sĩ cảnh báo kiểm tra tim mạch định kỳ dù khỏe mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

máy khử rung tim tự động ngừng tim ngoài bệnh viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận