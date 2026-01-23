Trang bị máy khử rung tim tự động cấp cứu đột quỵ tại nhà ga metro TP.HCM

Ngày 23.1, tại nhà ga metro Bến Thành, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trao tặng 6 máy khử rung tim tự động (AED) cho Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị TP.HCM (HURC1, đơn vị quản lý vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên). Đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng cấp cứu ngừng tim và hướng dẫn sử dụng AED cho đội ngũ nhân viên metro.

Phát biểu tại chương trình, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó giám đốc HURC1 cho biết sau hơn 14 tháng tuyến metro số 1 được đưa vào quản lý, vận hành, hệ thống đã phục vụ hơn 23 triệu lượt hành khách, trung bình khoảng 56.000 lượt/ngày. Do đó, bên cạnh việc bảo đảm vận hành ổn định, sự an tâm của hành khách trong suốt hành trình là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Đảm bảo an toàn và an tâm cho hành khách đi metro ẢNH: DUY TÍNH

Cũng theo bà Tâm, tuyến metro số 1 hiện có 300 nhân viên phục vụ tại 14 nhà ga, đã trang bị 9 máy AED. Về sơ cấp cứu, định kỳ nhân viên vận hành nhà ga metro bên cạnh được tập luyện nội bộ thì còn có sự hỗ trợ của các đơn vị y tế.

Nói về gánh nặng của đột tử do ngừng tim ngoài bệnh viện, PGS-TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 300.000 - 400.000 trường hợp đột tử do ngừng tim, nhưng tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 10%, chủ yếu do không được phát hiện kịp thời, thiếu người hỗ trợ cấp cứu ban đầu và thiếu các thiết bị cần thiết như AED.

Và trong chiến lược cấp cứu ngừng tim cộng đồng, AED được xem là "vũ khí chiến lược", có thể giúp nâng tỷ lệ sống sót lên 50 - 70% nếu được sử dụng trong vòng 3 - 5 phút đầu tiên. Đây cũng là "thời điểm vàng" để cứu sống người bệnh. Trong nhiều trường hợp, hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp khó có thể tiếp cận kịp thời nếu không có thiết bị hỗ trợ sẵn sàng tại chỗ.

Tập huấn kỹ năng cấp cứu ngừng tim và hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động cho đội ngũ nhân viên metro ẢNH: DUY TÍNH

Vì vậy, việc triển khai AED tại các nhà ga metro là bước đi cần thiết, hiện đại và đúng hướng, góp phần giảm tỷ lệ tử vong do ngừng tim ngoài bệnh viện. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, đặt tính mạng người dân lên hàng đầu trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông đô thị.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị thiết bị, Bệnh viện Nhân dân Gia Định còn phối hợp tổ chức huấn luyện kỹ năng cấp cứu ngoài bệnh viện cho nhân viên phục vụ tại các ga metro, bao gồm hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng AED. Đây là lực lượng tuyến đầu, có khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra các tình huống y tế khẩn cấp tại khu vực nhà ga.

Máy khử rung tim tự động được trang bị cho các nhà ga metro TP.HCM có hướng dẫn bằng tiếng Việt, rất dễ sử dụng ẢNH: DUY TÍNH

"Chúng tôi tin rằng, một thiết bị chỉ thực sự phát huy giá trị khi có con người sử dụng đúng cách, đúng thời điểm. Khi mỗi nhân viên metro được huấn luyện bài bản, hành khách sẽ an tâm hơn trong quá trình di chuyển", PGS-TS Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và bảo trì thiết bị nhằm đảm bảo AED luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.