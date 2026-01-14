Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Huấn luyện viên cầu lông 63 tuổi đột tử trên sân

Duy Tính
Duy Tính
14/01/2026 14:17 GMT+7

Huấn luyện viên cầu lông 63 tuổi ở TP.HCM đột tử khi chơi thể thao. Bác sĩ cảnh báo kiểm tra tim mạch định kỳ dù khỏe mạnh.

Ngày 14.1, tin từ Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bị đột tử khi đang chơi cầu lông. Bệnh nhân là ông V.Q.D (63 tuổi).

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13.1, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nhận cuộc gọi cấp cứu của người dân trên địa bàn phường Bình Phú. Lý do cấp cứu: bệnh nhân khó thở.

Bạn cùng chơi cầu lông của ông D. cho hay, sau khi chơi 1 hiệp cầu lông thì ông D. than mệt, khó thở. Ông D. ngồi nghỉ khoảng 5 phút thì đột ngột khó thở nhiều hơn, ngất và gọi không đáp ứng, ngưng tim. Ông D. được người xung quanh ép tim, đồng thời gọi cấp cứu 115.

TP.HCM: Huấn luyện viên cầu lông 63 tuổi đột tử trên sân- Ảnh 1.

Huấn luyện viên cầu lông 63 tuổi đột tử trên sân

ẢNH: BV

Ê kíp cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Gia An 115 được điều động đến hiện trường và tiếp cận bệnh nhân sau hơn 10 phút. Lúc này bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, mạch huyết áp bằng 0.

"Bệnh nhân nằm ngửa trên sàn, hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, không ghi nhận vết thương chảy máu", thông tin cấp cứu ghi nhận.

Sau 70 phút được tích cực hồi sức tim phổi nhưng bệnh nhân không còn dấu hiệu của sự sống.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115, cho biết bệnh nhân là huấn luyện viên cầu lông, không rượu bia, không cà phê thuốc lá, tập thể thao đều đặn nhiều năm.

Theo bác sĩ, không ai nghĩ người khỏe mạnh, vận động thường xuyên lại có thể đột tử như vậy. Nhưng trong thực tế cấp cứu thì gặp không ít trường hợp, điển hình là huấn luyện viên cầu lông như trên.

"Thể thao là tốt, nhưng không thay thế khám sức khỏe định kỳ. Có nhiều bệnh tim mạch tiềm ẩn, không triệu chứng, chỉ phát hiện khi đã quá muộn", bác sĩ Tuệ chia sẻ.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người trên 40 tuổi, người tập luyện thể dục thường xuyên nên kiểm tra tim mạch định kỳ để thể dục thể thao được an toàn.

Trước đó, ngày 20.12.2025, bệnh nhân L.V.H (32 tuổi, ở phường Bình Trưng, TP.HCM) bị ngưng tim do viêm cơ tim tối cấp trong lúc chơi cầu lông. Bệnh nhân may mắn được Bệnh viện Nhân dân Gia Định cứu sống.

Khám phá thêm chủ đề

huấn luyện viên cầu lông chơi cầu lông trung tâm cấp cứu 115 ngưng tim
