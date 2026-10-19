4 bước tích hợp giấy tờ trên VNeID

Công an tỉnh Phú Thọ vừa có hướng dẫn tới người dân về cách xác nhận, tích hợp, cung cấp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID (đối với tài khoản định danh điện tử mức 2).

Theo cơ quan này, việc tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID giúp tối ưu hóa khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ khai thác, sử dụng thông tin điện tử. Đồng thời, nâng cao tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, hạn chế việc mang theo nhiều giấy tờ bản giấy, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đặc biệt, tích hợp giấy tờ trên VNeID còn giúp công dân đủ điều kiện hưởng các chính sách ưu đãi như miễn, giảm phí, lệ phí cho nhiều thủ tục hành chính, theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Tích hợp giấy tờ trên VNeID sẽ mang lại nhiều tiện tích ẢNH: PHÚC BÌNH

Xác nhận yêu cầu tích hợp

- Bước 1: Truy cập chức năng: Khi có yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin công dân sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID. Công dân có thể thực hiện xác nhận tích hợp theo một trong 3 cách dưới đây:

+ Cách 1: đăng nhập vào ứng dụng VneID, hiển thị Thông báo chờ xác nhận tích hợp, nhấn Truy cập chức năng.

+ Cách 2: nhấn vào mục Ví giấy tờ, nhấn "Bạn đang có 1 thông tin chờ xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận".

+ Cách 3: nhấn mục Thông báo, nhấn vào thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin.

- Bước 2: Xác thực tài khoản: Công dân thực hiện xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

- Bước 3: Chọn loại thông tin: Công dân chọn loại thông tin có thông báo yêu cầu xác nhận.

- Bước 4: Xác nhận tích hợp thông tin:

+ Công dân nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin.

+ Nhấn Xem để xem file thông tin.

+ Tích chọn Thông tin chính xác, tích hợp Ví giấy tờ nếu thông tin đã đúng và đồng ý tích hợp.

+ Nhấn Xác nhận.

Trường hợp công dân muốn từ chối tích hợp, tích Không tích hợp, tích chọn Thông tin không chính xác và nhập thông tin đúng, hoặc tích Lý do khác và nhập lý do, rồi nhấn Xác nhận.

Quy trình tích hợp giấy tờ trên VNeID ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tích hợp giấy tờ

- Bước 1: Công dân thực hiện đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ nhấn "Ví giấy tờ", nhấn Tích hợp giấy tờ.

- Bước 2: Xác thực tài khoản: Công dân thực hiện xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

- Bước 3: Nhấn Tạo mới yêu cầu; chọn loại thông tin cần tích hợp gồm: Người phụ thuộc; Thẻ bảo hiểm y tế; Sổ sức khỏe điện tử; Đăng ký xe; Giấy phép lái xe; Hộ chiếu; Tài khoản thanh toán.

- Bước 4: Công dân thực hiện nhập đầy đủ các thông tin; nhấn Gửi yêu cầu, Hệ thống thông báo gửi yêu cầu thành công.

Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước

- Bước 1: Truy cập màn chức năng: Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID. Tại trang chủ tài khoản, nhấn chọn Dịch vụ khác, nhấn Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước.

- Bước 2: Xác thực tài khoản: Công dân thực hiện xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

- Bước 3: Chọn loại thông tin cung cấp: Nhấn Tạo mới Tại màn hình Thông tin cung cấp, nhấn Chọn loại thông tin gồm: Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có); Văn bằng, chứng chỉ; Bản án ly hôn (nếu có); Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất.

- Bước 4: Kê khai thông tin và gửi yêu cầu: Công dân kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu, đính kèm hình ảnh giấy tờ theo hướng dẫn của hệ thống, kiểm tra lại nội dung đã kê khai; tích "Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng"; nhấn Gửi yêu cầu.