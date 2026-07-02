4 căn bệnh có thể phát hiện sớm nhờ khám sức khỏe định kỳ

Dưới đây là những căn bệnh thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể được phát hiện sớm trong những lần khám sức khỏe định kỳ:

Ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhưng lại thường diễn tiến âm thầm. Trong giai đoạn đầu, nhiều người hoàn toàn không có triệu chứng hoặc chỉ xuất hiện những dấu hiệu mờ nhạt, chẳng hạn tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, số lần đi ngoài thay đổi bất thường, phân nhỏ hơn bình thường, đau bụng âm ỉ hoặc có một lượng nhỏ máu trong phân, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ)

Khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ung thư đại trực tràng và nhiều bệnh khác ẢNH: AI

Do đó, người mắc thường không chú ý và bỏ qua. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo một số nhóm có nguy cơ cao cần tầm soát ung thư đại trực tràng trước 45 tuổi hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Đó là những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, mắc bệnh viêm ruột mạn tính hoặc có các yếu tố nguy cơ khác.

Loãng xương

Loãng xương là tình trạng giảm dần mật độ xương, khiến xương trở nên giòn và yếu hơn. Quá trình này thường diễn ra âm thầm trong nhiều năm mà không gây đau hay triệu chứng rõ ràng. Nhiều người chỉ biết mình loãng xương sau khi bị gãy xương do một cú ngã nhẹ hoặc va chạm không quá mạnh, bác sĩ James Ross, chuyên gia tại trung tâm chấn thương chỉnh Baptist Health Orthopedic Care (Mỹ), cho biết.

Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ giúp phát hiện sớm bệnh. Phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là đo mật độ xương bằng kỹ thuật hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA). Đây được xem là tiêu chuẩn để đánh giá mật độ xương và xác định nguy cơ gãy xương.

Phụ nữ sau mãn kinh, đặc biệt là từ 65 tuổi trở lên, có nguy cơ loãng xương cao và nên được tầm soát định kỳ. Đối với nam giới, tầm soát thường được cân nhắc khi có các yếu tố rủi ro như tuổi cao, dùng nhóm thuốc corticosteroid kéo dài, tiền sử gãy xương hoặc mắc các bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe xương.

Tiểu đường loại 2

Tiểu đường loại 2 cũng là một bệnh lý thường tiến triển âm thầm. Trong nhiều trường hợp, lượng đường trong máu đã tăng cao trong một thời gian dài nhưng người mắc vẫn không nhận thấy điều gì bất thường.

Một số người có thể xuất hiện các triệu chứng như khát nước nhiều, đi tiểu nhiều, nhanh đói, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, những dấu hiệu này thường chỉ xuất hiện khi bệnh đã tiến triển xa hơn.

Bệnh thận mạn

Bệnh thận mạn cũng là một bệnh lý dễ bị bỏ sót vì chức năng thận có thể suy giảm âm thầm trong nhiều năm. Quỹ Thận Quốc gia Mỹ cho biết phần lớn người mắc bệnh thận mạn không xuất hiện triệu chứng cho đến khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện bệnh thận từ giai đoạn sớm bằng xét nghiệm máu và nước tiểu. Cụ thể, xét nghiệm máu giúp đánh giá chức năng lọc của thận, còn xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra xem có protein rò rỉ hay không, theo Healthline.