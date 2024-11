4 căn bệnh có thể phòng ngừa nhờ ăn cà rốt

Cà rốt có hàm lượng chất béo, natri thấp, ít calo. Nhờ đó, loại thực vật này có thể giúp giảm mức cholesterol và hỗ trợ giảm cân rất tốt. Một củ cà rốt trung bình nặng khoảng 60 gram và chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng, chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Ăn cà rốt thường xuyên có thể giúp phòng ung thư, bệnh tim và nhiều bệnh nguy hiểm khác ẢNH: PEXELS

Lượng calo trong một củ cà rốt là 25 và được xem là mức thấp. Cà rốt hầu như không chứa chất béo thực vật nhưng lại chứa 1,5 gram chất xơ, 3 gram đường, 0,5 gram protein, 42 mg natri, 195 mg kali, 8 mcg vitamin, đặc biệt là 500 mcg vitamin A và 5.000 mcg beta-caroten. Cà rốt cũng rất giàu các chất chống ô xy hóa như polyphenol, axit phenolic cùng nhiều dưỡng chất khác.

Những dưỡng chất này giúp ngăn ngừa những bệnh nguy hiểm sau:

Thoái hóa điểm vàng

Nhờ chứa lượng lớn vitamin và beta-caroten nên cà rốt nổi tiếng là có lợi cho sức khỏe mắt. Ngoài ra, trong cà rốt còn có lutein và zeaxanthin, có khả năng bảo vệ mắt dưới tác động của ánh sáng xanh của màn hình thiết bị điện tử. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy lutein và zeaxanthin có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Ung thư

Ăn cà rốt thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Điều này là do cà rốt giàu chất chống ô xy hóa, đặc biệt là carotenoid. Các nghiên cứu cho thấy chất chống ô xy hóa trong cà rốt giúp giảm căng thẳng ô xy hóa, tạo ra trong cơ thể một môi trường có khả năng làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư.

Bệnh tim

Cà rốt ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim nhờ giúp giảm cân và giảm cholesterol trong máu. Đây là 2 yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Cà rốt chứa ít calo nhưng nhiều chất xơ. Chất xơ trong cà rốt giúp no lâu, giảm lượng thức ăn nạp vào và giảm khả năng hấp thụ cholesterol vào máu. Nhờ đó, cân nặng và nồng độ cholesterol trong máu có thể giảm cùng lúc.

Tiểu đường

Cà rốt là một trong số các loại thực vật chứa rất ít đường. Do đó, người tiểu đường hoàn toàn có thể ăn cà rốt. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy beta-carotene trong cà rốt có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Mỗi củ cà rốt trung bình nặng khoảng 60 gram. Cũng như nhiều loại thực vật khác, cà rốt nếu ăn quá nhiều có thể gây ra vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn và một số vấn đề sức khỏe khác.

Để tận dụng lợi ích sức khỏe của cà rốt, đồng thời tránh tác dụng phụ, một nghiên cứu được công bố mới đây tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ khuyến cáo chỉ nên ăn cà rốt 3-4 lần/tuần, mỗi lần khoảng 100 gram. Với liều lượng này, cơ thể có thể hấp thụ tốt dưỡng chất trong cà rốt mà không gây tác dụng phụ, theo Eat This, Not That!.