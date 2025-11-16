4 căn bệnh nam giới dễ mắc hơn phụ nữ

Những bệnh nam giới dễ mắc hơn phụ nữ, có thể kể đến như sau:

Gout

Gout là loại viêm khớp xảy ra do lắng đọng tinh thể urate trong khớp xương, hình thành do nồng độ axit uric trong máu cao. Các dữ liệu dịch tễ cho thấy gout phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bệnh gout gây viêm sưng ở các khớp xương như mắt cá chân, ngón chân cái và có tỷ lệ mắc ở nam giới cao hơn phụ nữ ẢNH MINH HỌA: AI

Nguyên nhân chính là do nam giới thường có mức axit uric cao hơn do khác biệt nội tiết. Ở phụ nữ, hoóc môn nữ estrogen có tác dụng tăng thải axit uric. Trong khi đó, nam giới thường có chế độ ăn giàu purin, uống nhiều rượu bia hơn và tỷ lệ béo phì, mắc các bệnh mạn tính kèm theo cũng cao hơn.

Gout thường biểu hiện bằng các cơn viêm khớp cấp, thường là ở ngón chân cái, mắt cá chân, mu bàn chân hay cổ tay. Nếu không điều trị, gout có thể tiến triển thành tổn thương khớp. Để phòng ngừa, nam giới cần giảm rượu bia, thực phẩm giàu purin như thịt nội tạng, một số loại hải sản, đồng thời kiểm soát cân nặng.

Phình động mạch chủ bụng

Phình động mạch chủ bụng có tỷ lệ xuất hiện cao hơn ở nam giới. Nhiều nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ mắc ở nam gấp vài lần so với nữ.

Sự khác biệt này liên quan tới yếu tố sinh học, cấu trúc mạch máu, ảnh hưởng của hoóc môn giới tính cùng các yếu tố nguy cơ phổ biến hơn ở nam như hút thuốc lá, tiền sử huyết áp cao, xơ vữa động mạch hay bệnh mạch vành.

Các chuyên gia khuyến nghị nam giới trên 65 tuổi, có tiền sử hút thuốc nên khám sàng lọc. Họ cũng cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn ngừng hút thuốc và kiểm soát tốt huyết áp.

Sỏi thận

Nhiều điều tra dịch tễ ghi nhận tỷ lệ mắc sỏi thận ở nam giới cao hơn phụ nữ. Nguyên nhân là do khác biệt trong chuyển hóa tiết niệu, thói quen ăn uống nhiều muối, protein và các hoóc môn ảnh hưởng tới bài tiết canxi, oxalat. Cách phòng ngừa với sỏi thận là uống nhiều nước, giảm muối, hạn chế ăn quá nhiều protein động vật.

Bệnh tim

Bệnh tim thiếu máu cục bộ có xu hướng xuất hiện sớm hơn và phổ biến hơn ở nam giới. Điều này là do nam giới có tỷ lệ hút thuốc cao hơn. Trong khi đó, hoóc môn estrogen ổn định ở phụ nữ trước mãn kinh có tác dụng bảo vệ tim mạch tự nhiên, giúp tăng cholesterol "tốt" HDL, giảm cholesterol "xấu" LDL, giảm viêm mạch máu và chậm hình thành mảng xơ vữa hơn nam giới.

Nam giới cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Họ cần bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp, đường huyết, tập thể dục và ăn uống lành mạnh, theo Healthline.