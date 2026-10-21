4 chỉ số sức khỏe nên theo dõi định kỳ sau tuổi 50

Sau tuổi 50, người trung niên nên định kỳ kiểm tra các chỉ số sức khỏe sau:

Huyết áp

Huyết áp cho biết áp lực của máu tác động lên thành động mạch khi tim co bóp và khi tim giãn ra. Chỉ số này được biểu thị bằng 2 con số, ví dụ như 120/80 mmHg. Số đầu tiên là huyết áp tâm thu, còn số phía sau là huyết áp tâm trương, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Huyết áp ở người trưởng thành nếu dưới 120/80 mmHg là bình thường. Nếu từ 140/90 mmHg trở lên sẽ được chẩn đoán là huyết áp cao. Người trên 50 tuổi nên kiểm tra huyết áp định kỳ tại nhà thuốc, phòng khám tư, trạm y tế hay bệnh viện.

Người trên 50 tuổi nên theo dõi huyết áp định kỳ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Cholesterol máu

Cholesterol là một loại chất béo cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, nếu nồng độ cholesterol trong máu quá cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều đáng chú ý là cholesterol cao thường không gây triệu chứng, khiến nhiều người chỉ phát hiện vấn đề khi đi xét nghiệm, bác sĩ tim mạch Steven Nissen tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Ở người trưởng thành, cholesterol toàn phần dưới 200 mg/dL thường được xem là mức khỏe mạnh. Người khỏe mạnh nên xét nghiệm cholesterol 4–6 năm/lần. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường, có bệnh tim mạch, tiền sử gia đình cholesterol cao hoặc đang điều trị rối loạn mỡ máu có thể cần kiểm tra thường xuyên hơn.

Đường huyết

Đường huyết là nồng độ đường glucose trong máu. Mức đường huyết sẽ tăng cao bất thường trong thời gian dài khi cơ thể không tạo đủ hoóc môn insulin hoặc bị kháng insulin. Nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh sẽ mắc tiểu đường.

Xét nghiệm đường huyết sẽ giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Để giảm nguy cơ tiểu đường, người sau tuổi 50 cần duy trì tập luyện, ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ uống có đường và kiểm soát cân nặng.

Chỉ số khối cơ thể

Chỉ số khối cơ thể (BMI) giúp đánh giá cân nặng tương quan với chiều cao, qua đó giúp xác định khả năng thiếu cân hoặc thừa cân. BMI được tính bằng cân nặng chia cho bình phương chiều cao. Ví dụ, một người nặng 70 kg và cao 1,70 m có BMI là 24,2.

Ở người trưởng thành, BMI dưới 18,5 được xếp vào nhóm thiếu cân, từ 18,5 đến dưới 25 là cân nặng bình thường, từ 25 đến dưới 30 là thừa cân và từ 30 trở lên là béo phì.

BMI cao sẽ tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có tiểu đường loại 2, huyết áp cao và cholesterol cao. Tuy nhiên, hạn chế của chỉ số này là không phân biệt được khối lượng cơ với khối lượng mỡ. Vì vậy, người có nhiều cơ bắp có thể có BMI cao dù không dư thừa mỡ, trong khi người có BMI bình thường vẫn có thể tích tụ nhiều mỡ bụng, theo Healthline.