4 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn đang ăn quá nhiều đường

Mặc dù đường được thêm vào với số lượng ít thường vô hại, nhưng việc tiêu thụ nhiều đường thường xuyên có thể góp phần gây ra một số biến chứng về sức khỏe.

"Đường thêm vào làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể, do đó sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ tiêu cực. Tình trạng viêm này là do đường thêm vào kích thích gan sản xuất axit béo tự do. Các axit béo tự do này kích hoạt quá trình viêm trong cơ thể khi nó chiến đấu để ngăn chặn sự sản sinh này. Tình trạng viêm mạn tính như thế này có hại cho cơ thể trong ngắn hạn và dài hạn", Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One Supp Supplement (Mỹ), cho biết, theo Eat This, Not That!

Nếu điều này đang xảy ra trong cơ thể của bạn, nó có thể bắt đầu gửi tín hiệu rằng có điều gì đó không ổn.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung trong chế độ ăn uống của mình.

1. Tăng cân

Một trong những dấu hiệu đầu tiên bạn có thể nhận thấy bạn đang ăn quá nhiều đường là tăng cân.

"Ăn quá nhiều đường có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất và làm hỏng hệ sinh thái của hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta.

Đường ruột khỏe mạnh giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và insulin. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều đường, bạn đang buộc hệ sinh thái đó hoạt động quá mức và mong đợi nhiều đường hơn để giữ cho sự cân bằng đó luôn ở mức ổn định.

Vấn đề là, bạn càng ăn nhiều đường, cơ thể bạn càng nghĩ rằng nó cần nhiều, điều này khiến bạn nhanh đói hơn, và tăng cân", Courtney D'Angelo, chuyên gia dinh dưỡng và tác giả đã đăng ký tại Go Wellness (Mỹ), cho biết.

Điều quan trọng cần lưu ý là ăn thực phẩm có nhiều đường sẽ không khiến bạn cảm thấy hài lòng hoặc cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

"Đường thêm vào là một nguồn calo rỗng, có nghĩa là nó chỉ cung cấp calo và không có chất dinh dưỡng có lợi. Các sản phẩm có thêm đường có hàm lượng calo cao hơn và chất lượng dinh dưỡng thấp hơn, khi tiêu thụ thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân”, chuyên gia Best cho biết.





2. Đau mạn tính

Thật không may, việc tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có đường thường xuyên có thể khiến cơ thể bạn bị đau.

Chuyên gia Best cho biết: “Cơn đau mạn tính và cứng khớp của bạn có thể là kết quả của việc tiêu thụ quá nhiều đường. Điều này là do tình trạng viêm nhiễm mà đường bổ sung gây ra trong cơ thể vì đây là một thành phần có khả năng gây viêm cao”, theo Eat This, Not That!

3. Tăng cảm giác đói

Thức ăn có đường sẽ khiến bạn cảm thấy đói và muốn ăn nhiều hơn, vì vậy điều quan trọng là bạn phải để ý xem mình cảm thấy no như thế nào sau bữa ăn.

"Đường thường chứa nhiều calo, vì vậy khi bạn ăn xong, cơ thể bạn có thể cảm thấy no (ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn).

Cơ thể đốt cháy đường nhanh chóng vì đường thiếu bất kỳ chất dinh dưỡng thực sự nào như protein, chất xơ và chất béo lành mạnh.

Chuyên gia D'Angelo cho biết: “Khi cơ thể đốt cháy đường, cơ thể sẽ tăng cường cơn đói, gây ra hiện tượng ăn vặt bắt buộc, ăn uống vô độ và cuối cùng là nhiều đường hơn", theo Eat This, Not That!

4. Huyết áp cao

Và cuối cùng, ăn quá nhiều đường có thể góp phần làm tăng huyết áp ở một số người.

"Nếu bạn nhận thấy huyết áp của mình tăng lên, có thể bạn đang tiêu thụ quá nhiều đường. Đường bổ sung làm tăng axit uric trong cơ thể, do đó ức chế sản xuất Nitric oxide.

Nitric oxide (NO) cần thiết để giữ cho các mạch máu linh hoạt và khi có sự giảm Nitric oxide trong cơ thể, huyết áp sẽ tăng lên", chuyên gia Best nói.