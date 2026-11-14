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    4 doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường biển ở Ninh Bình

    Đình Huy
    Đình Huy
    Ngày 13.11, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình về việc quản lý, sử dụng khu vực biển, bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

    Theo đó, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng khu vực biển, bảo vệ môi trường biển tại 5 cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hưng Thịnh Nam Định; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nam Đại Thành; Công ty TNHH Hoàng Tuấn; Công ty CP Xây dựng và thương mại Thanh Tâm; Công ty CP Vật liệu xây dựng Hùng Cường.

    4 doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường biển ở Ninh Bình- Ảnh 1.

    Ảnh minh họa về biển ở Nam Định

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Trong 5 công ty này, 4 đơn vị đang có hoạt động khai thác, sử dụng khu vực biển được giao; 1 đơn vị đang không hoạt động khai thác, sử dụng khu vực biển là Công ty TNHH Hoàng Tuấn (công ty báo cáo đã hoàn thành xây dựng cơ bản mỏ và đang trong quá trình chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản).

    Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở đang hoạt động.

    Cụ thể, Công ty CP Xây dựng và thương mại Thanh Tâm; Công ty CP Vật liệu xây dựng Hùng Cường không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 3 năm từ 2023 - 2025; không thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường các từ 2023 - 2025.

    Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hưng Thịnh Nam Định thực hiện không đầy đủ nội dung về quan trắc theo nội dung giấy phép môi trường cấp phép cho công ty thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án "Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 18 khu vực ven biển H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ (không thực hiện quan trắc môi trường nước biển và không thực hiện quan trắc trầm tích đáy (năm 2024 và 2025); không thực hiện quan trắc nước biển 6 tháng đầu năm 2026).

    Công ty CP đầu tư và xây dựng Nam Đại Thành thực hiện không đầy đủ nội dung về quan trắc (không thực hiện quan trắc môi trường nước biển và không thực hiện quan trắc trầm tích đáy năm 2024 và 2025); không thực hiện quan trắc nước biển 6 tháng đầu năm 2026.

    Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện xử lý vi phạm hành chính các công ty vi phạm.

    Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh chính xác thực trạng, tiến độ và lý do chưa đưa khu vực biển vào khai thác, sử dụng đối với Công ty TNHH Hoàng Tuấn.

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    môi trường biển Ninh Bình Nam Định Bộ Nông nghiệp và Môi trường

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