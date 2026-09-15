Tuần tra đêm, công an phát hiện nhóm khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 15.9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Công an xã Phước Dinh vừa phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép trong quá trình tuần tra ban đêm tại khu vực thôn Sơn Hải 1.

Theo đó, tối 12.9, tổ công tác Công an xã Phước Dinh tổ chức tuần tra tại thôn Sơn Hải 1 thì phát hiện nhiều phương tiện đang đào, xúc đất cát.

Lợi dụng trời tối, nhiều người tại xã Phước Dinh múc đất, cát trái phép ẢNH: CÔNG AN XÃ PHƯỚC DINH

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện xe máy xúc bánh xích hiệu Volvo, gầu 0,25 m³ do D.V.T (21 tuổi, ở thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh) điều khiển, đang xúc khoáng sản lên xe tải ben màu xanh, biển số 79A-884.xx.

Xe tải do H.C.T (33 tuổi, ở thôn Từ Tâm, xã Ninh Phước) điều khiển.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một xe tải ben màu xanh, biển số 79A-782.xx, trên thùng có khoảng 6 m³ khoáng sản. Phương tiện do N.V.L (33 tuổi, ở thôn Từ Tâm 1, xã Ninh Phước) điều khiển.

Qua kiểm tra, những người liên quan không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản cũng như giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển.

Tổ công tác Công an xã Phước Dinh đã lập biên bản vụ việc, đồng thời tạm giữ các phương tiện và tang vật để xác minh.

Nhiều người lén lút khai thác đất, cát trong đêm nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện ẢNH: CÔNG AN XÃ PHƯỚC DINH

Vụ khai thác khoáng sản trái phép được phát hiện trong đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn. Đợt cao điểm được Công an xã Phước Dinh triển khai theo Kế hoạch số 1157/KH-CAX-PCTP ngày 4.9.2026.

Hiện Công an xã Phước Dinh đang xác minh nguồn gốc số khoáng sản, làm rõ hoạt động khai thác, vận chuyển và trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định.