Chiều 27.11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công ca u máu thể hang trung thất hiếm gặp ở bệnh nhân N.T.V (30 tuổi, trú xã Hiệp Đức, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, bệnh nhân V. nhập viện sau khoảng 1 tháng xuất hiện triệu chứng đau tức ngực, tê tay trái. Qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, gồm CT lồng ngực và PET/CT, các bác sĩ phát hiện khối u lớn ở vùng trung thất trước, kích thước khoảng 80 x 100 mm.

Đáng chú ý, khối u tăng sinh mạch máu mạnh, phát triển bao quanh và liên quan mật thiết với nhiều mạch máu lớn vùng trung thất như động mạch cảnh chung trái, động mạch dưới đòn trái, thân động mạch cánh tay đầu phải và tĩnh mạch vô danh. Đây là những mạch máu quan trọng, cung cấp máu cho vùng đầu, cổ và hai chi trên. Việc bóc tách khối u vì thế tiềm ẩn nguy cơ chảy máu nghiêm trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật ẢNH: S.X

Sau hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và mức độ phức tạp của khối u, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng quyết định phẫu thuật mổ mở qua đường giữa xương ức. Phương pháp nội soi không được lựa chọn do khối u có kích thước lớn, tăng sinh mạch máu mạnh và bao quanh nhiều cấu trúc mạch máu quan trọng.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ với nhiều thách thức trong quá trình bóc tách do hệ thống mạch máu tăng sinh dày đặc, len lỏi và bao quanh các mạch máu lớn.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Trọng Vũ (Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp phẫu thuật) cho biết tính chất phức tạp của khối u cùng tình trạng tăng sinh mạch máu khiến nguy cơ chảy máu trong mổ rất cao.

Ê kíp phải kiểm soát chặt chẽ từng bước bóc tách, phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên và ê kíp gây mê hồi sức, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nguồn máu để chủ động xử trí các tình huống phát sinh.

Với sự phối hợp đồng bộ và chuẩn bị kỹ lưỡng, các bác sĩ đã bóc tách, lấy trọn khối u, bảo đảm an toàn cho các cấu trúc mạch máu quan trọng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau 5 ngày, bệnh nhân được xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là u máu thể hang.

Bác sĩ xem phim chụp, đánh giá tình trạng khối u trung thất của bệnh nhân ẢNH: S.X

U máu thể hang là bệnh lý rất hiếm gặp

Theo bác sĩ Thân Trọng Vũ, u máu thể hang là bệnh lý rất hiếm gặp, chiếm dưới 0,5% tổng số các khối u trung thất.

Do số trường hợp mắc bệnh ít, y văn hiện nay chủ yếu ghi nhận qua các báo cáo ca bệnh và nghiên cứu về đặc điểm chẩn đoán hình ảnh, điều trị ngoại khoa. Việc chẩn đoán và điều trị đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, đặc biệt với những khối u kích thước lớn, tăng sinh mạch máu và bao quanh các cấu trúc giải phẫu quan trọng.

Đây là trường hợp u máu thể hang trung thất kích thước lớn đầu tiên được khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng chẩn đoán và phẫu thuật thành công.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện những triệu chứng bất thường như đau tức ngực kéo dài, tê bì tay hoặc các biểu hiện khác. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bỏ sót những bệnh lý tiềm ẩn.