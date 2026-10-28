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    Uống trà thế nào để có lợi cho mạch máu?

    Cát Anh
    Cát Anh

    Một nghiên cứu trên gần 486.000 người cho thấy việc uống trà thường xuyên có mối liên hệ với nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn. Tuy nhiên cần chú ý lượng trà uống mỗi ngày và nhiệt độ nước trà.

    Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu của 485.934 người. Trong thời gian theo dõi trung bình 9,5 năm, có 14.863 trường hợp mắc bệnh mạch máu, bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh tim do phổi và bệnh động mạch ngoại biên, theo Medical News Today.

    Các nhà khoa học xác định người uống trà thường xuyên là người dùng trà ít nhất 3 ngày mỗi tuần. So với nhóm ít uống trà, nhóm uống thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn 11%. Kết quả nghiên cứu công bố trên Journal of Internal Medicine.

    Trong nhóm uống trà hằng tuần, nguy cơ thấp nhất được ghi nhận ở người uống khoảng 6 - 8 tách mỗi ngày. Trà pha ở độ đậm vừa phải cũng liên quan đến nguy cơ thấp hơn so với trà quá nhạt hoặc quá đậm.

    Uống trà đen hay trà xanh, có nên uống nóng

    Khi phân tích theo loại trà, các nhà nghiên cứu nhận thấy trà đen có mối liên hệ với mức giảm nguy cơ tương đối cao, ít nhất 35%. Trà xanh cũng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn, nhưng mối liên hệ không mạnh bằng trà đen.

    Bác sĩ Christopher Yi, chuyên gia phẫu thuật mạch máu tại Trung tâm Y tế MemorialCare Orange Coast (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, giải thích trà chứa các chất chống oxy hóa và polyphenol. Những hợp chất này có thể góp phần giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và hạn chế stress oxy hóa.

    Trà có lợi cho tim mạch, nhưng uống trà quá nóng thì sao? - Ảnh 1.

    Uống trà có nhiều lợi ích tuy nhiên nên chú ý lượng uống, nhiệt độ trà

    ẢNH MINH HỌA: CÁT ANH TẠO BỞI AI

    Tuy nhiên, ông không khuyến khích người đang uống trà xanh chuyển sang trà đen chỉ vì kết quả này. Sự khác biệt có thể chịu ảnh hưởng từ lối sống, cách pha trà và các yếu tố khác. Ông khuyên chọn loại trà không đường mình yêu thích, tránh các sản phẩm chứa quá nhiều đường hoặc caffeine.

    Nhiệt độ trà cũng là yếu tố cần lưu ý. So với người không uống trà nóng, nhóm có thói quen uống trà ở nhiệt độ cao ghi nhận nguy cơ mắc bệnh mạch máu cao hơn 16%. Tuy nhiên, nhiệt độ trà không được đo trực tiếp mà chỉ được xác định dựa trên cảm nhận của người tham gia nghiên cứu.

    Theo bác sĩ Yi, hiện chưa đủ bằng chứng để khẳng định uống trà quá nóng trực tiếp gây ra bệnh mạch máu. Tuy nhiên, chờ trà nguội bớt trước khi uống là cách đơn giản, thận trọng để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn do nhiệt độ cao.

    Không nên coi 6 - 8 tách trà là mục tiêu hằng ngày

    Theo các chuyên gia, mức 6 - 8 tách trà mỗi ngày là lượng tiêu thụ có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp nhất trong nghiên cứu, chứ không phải khuyến nghị áp dụng cho tất cả mọi người.

    Do đây là nghiên cứu quan sát, kết quả chỉ cho thấy mối liên hệ, chưa thể chứng minh uống trà trực tiếp giúp phòng ngừa bệnh mạch máu. Những phát hiện liên quan đến trà đen và thói quen uống trà quá nóng cũng cần được diễn giải thận trọng, bởi nghiên cứu thực hiện nhiều phép so sánh và các kết quả này cần được xác nhận thêm.

    Đáng chú ý, mối liên hệ giảm nguy cơ lớn nhất được ghi nhận ở người vừa uống trà thường xuyên, vừa không hút thuốc và hoạt động thể chất nhiều. Theo bác sĩ Yi, trà có thể góp phần vào lối sống tốt cho tim mạch, nhưng không thay thế việc kiểm soát tăng huyết áp, tiểu đường, cholesterol cao...

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