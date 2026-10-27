Muốn giảm viêm, buổi sáng nên tránh 4 thói quen này

Viêm là phản ứng cần thiết giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và sửa chữa tổn thương. Tuy nhiên, khi phản ứng này kéo dài, nó có thể làm tổn thương các mô khỏe mạnh và góp phần dẫn đến bệnh tật.

Dưới đây là 4 điều nên tránh vào buổi sáng nếu muốn hỗ trợ cơ thể điều hòa phản ứng viêm lành mạnh, theo EatingWell (Mỹ).

Căng thẳng tâm lý vào buổi sáng và kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa phản ứng viêm của cơ thể ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Ăn sáng ít chất xơ

Chuyên gia dinh dưỡng Serena Pratt (Mỹ) cho biết, chất xơ hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ ruột và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó có thể làm giảm các tín hiệu thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể.

Một số vi khuẩn đường ruột phân giải chất xơ có khả năng lên men thành các hợp chất gọi là axit béo chuỗi ngắn, giúp duy trì lớp niêm mạc ruột và điều hòa hoạt động miễn dịch. Chất xơ cũng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, qua đó có thể gián tiếp góp phần giảm viêm.

Các cơ chế trên có thể giúp lý giải vì sao một số nghiên cứu ghi nhận chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến mức độ viêm thấp hơn. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu để xác nhận mối liên hệ này.

Nếu bữa sáng thường ngày của bạn ít chất xơ, hãy cân nhắc bổ sung yến mạch, quả mọng, hạt chia hoặc bánh mì nguyên cám.

Ngồi liên tục suốt buổi sáng

Thêm các khoản vận động ngắn vào buổi sáng có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm nhờ hỗ trợ cơ thể chuyển hóa và sử dụng năng lượng từ bữa sáng hiệu quả hơn.

Một tổng quan nghiên cứu năm 2022 cho thấy, việc xen kẽ các khoản đi bộ nhẹ với thời gian ngồi liên tục có thể giúp giảm đáp ứng đường huyết và insulin sau ăn.

Ông Scott Nass, bác sĩ Y học gia đình tại Mỹ, khuyên mọi người nên đứng dậy, đi lại và giãn cơ mỗi giờ. Có thể bắt đầu bằng việc đi bộ sau bữa sáng, sau đó xây dựng thói quen tập thể dục thường xuyên trong cả tuần. Nếu không có nhiều thời gian, có thể tập các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể.

Rút ngắn thời gian ngủ

Thường xuyên thức dậy sớm mà không đi ngủ sớm hơn vào tối hôm trước có thể khiến thời lượng ngủ bị rút ngắn, góp phần làm tăng phản ứng viêm.

Một tổng quan nghiên cứu xem xét các thử nghiệm hạn chế giấc ngủ ở người trưởng thành khỏe mạnh cho thấy, ngủ ít trong nhiều đêm liên tiếp có liên quan đến mức tăng của một số dấu ấn viêm.

Để bảo đảm ngủ đủ giấc, cần cân nhắc cả giờ đi ngủ lẫn giờ thức dậy. Với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, mục tiêu nên là ngủ đủ 7 - 9 giờ mỗi đêm.

Bắt đầu buổi sáng trong trạng thái căng thẳng

Nếu việc kiểm tra tin nhắn công việc hoặc đọc tin tức vào buổi sáng thường khiến bạn cảm thấy quá tải, hãy cân nhắc dành thời gian kiểm soát căng thẳng trước khi bắt đầu. Căng thẳng tâm lý kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa phản ứng viêm của cơ thể.

Chuyên gia Pratt gợi ý dành vài phút vào buổi sáng để thực hành các phương pháp thư giãn như thở chậm hoặc chánh niệm. Bạn cũng có thể thiền khoảng 10 phút, tạm hoãn việc đọc tin tức hoặc không sử dụng thiết bị điện tử trong 30 phút đầu ngày.