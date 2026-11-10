Khối u không đau ở ngực, người đàn ông bất ngờ mắc ung thư hiếm gặp

Tin từ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ngày 10.11 cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc ung thư tuyến mồ hôi. Đây là bệnh lý ác tính hiếm gặp, dễ nhầm với các tổn thương lành tính ở tuyến vú.

Khối u không đau nhưng âm thầm phát triển

Trước đó, bệnh nhân V.V.H phát hiện khối u vùng ngực trái khoảng 3 tháng trước khi nhập viện. Ban đầu, khối u không gây đau nên người bệnh không quá lo lắng. Tuy nhiên, nhận thấy kích thước ngày càng lớn, ông đến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ thăm khám.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u vùng ngực của nam bệnh nhân ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận khối u nằm dưới phức hợp quầng - núm vú trái, kích thước khoảng 2,5 cm, mật độ chắc, giới hạn không rõ nhưng còn di động. Kết quả chụp CT cho thấy tổn thương có dấu hiệu xâm lấn da, cơ ngực và xuất hiện một hạch vùng nách trái kích thước khoảng 1 cm.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm giải phẫu bệnh kết hợp nhuộm hóa mô miễn dịch chuyên sâu, bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tuyến mồ hôi thành ngực trái. Đây là loại ung thư hiếm gặp, có biểu hiện dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác.

Ung thư hiếm gặp, dễ bị bỏ sót

Ung thư tuyến mồ hôi là nhóm khối u ác tính phát sinh từ các tuyến mồ hôi ở da, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong các bệnh ung thư da. Bệnh thường biểu hiện bằng nốt sần hoặc khối chắc, phát triển chậm, ít gây đau nên người bệnh dễ chủ quan.

Đặc biệt, khi xuất hiện ở vùng ngực nam giới, khối u có thể bị nhầm với ung thư tuyến vú nam hoặc các tổn thương lành tính như nang, viêm mô dưới da.

Việc chẩn đoán xác định cần dựa vào kết quả sinh thiết mô bệnh học kết hợp hóa mô miễn dịch để phân biệt nguồn gốc tế bào và xác định bản chất tổn thương.

Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cắt rộng khối u, đồng thời lấy hạch vùng nách trái để đánh giá tình trạng di căn.

Đau lưng sau tuổi 35: Do thoái hóa hay do lối sống?

Ca phẫu thuật được thực hiện với nguyên tắc cắt rộng, bảo đảm diện cắt an toàn cách bờ khối u trên 2 cm. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy toàn bộ diện cắt không còn tế bào ung thư; hạch nách trái chỉ có tình trạng viêm, chưa ghi nhận di căn.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật cắt rộng với diện cắt sạch là phương pháp điều trị chủ yếu đối với ung thư tuyến mồ hôi khu trú. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần theo dõi lâu dài do nguy cơ tái phát.

Qua trường hợp ung thư tuyến mồ hôi nêu trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những khối u bất thường ở da và vùng ngực, dù không gây đau. Khi khối u tồn tại kéo dài hoặc tăng kích thước, cần đến cơ sở y tế thăm khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.