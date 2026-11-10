Đau đầu gối kéo dài, người đàn ông bất ngờ phát hiện mắc ung thư máu

Tình trạng của anh Goepel lúc đó rất nguy kịch, các cơ quan trong cơ thể đứng trước nguy cơ suy giảm chức năng nghiêm trọng, theo CBS News.

Sau khi được chuyển đến Trung tâm Ung thư Toàn diện Sylvester ở Miami (Mỹ), kết quả sinh thiết xác nhận anh mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) - một dạng ung thư máu ảnh hưởng đến tủy xương và quá trình sản xuất các tế bào máu. Theo Cleveland Clinic, tỷ lệ sống sau 5 năm của người mắc bệnh này vào khoảng 30%.

Gần như không còn hy vọng sống

Ông Justin Watts, bác sĩ chuyên khoa huyết học - ung thư trực tiếp điều trị cho Goepel, Trưởng khoa Bệnh bạch cầu Trung tâm Ung thư Toàn diện Sylvester, cho biết bệnh AML mà anh Goepel mắc phải thuộc nhóm nguy cơ bất lợi, khiến bệnh khó điều trị hơn và có nguy cơ tái phát cao.

Theo đánh giá của bác sĩ Watts, phác đồ hóa trị tích cực thường được sử dụng có thể không mang lại hiệu quả lâu dài trong trường hợp của Goepel, đồng thời khiến cơ thể anh suy yếu thêm.

Ngay cả khi đáp ứng ban đầu, người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát và tiến triển bệnh.

Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) là một dạng ung thư máu ảnh hưởng đến tủy xương và quá trình sản xuất các tế bào máu ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Giữa tình thế đó, một tia hy vọng xuất hiện: Còn một suất tham gia thử nghiệm lâm sàng do bác sĩ Watts phụ trách. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phác đồ kết hợp 2 loại thuốc venetoclax và azacitidine ở người bệnh AML trẻ tuổi, thay vì chỉ sử dụng phác đồ này cho nhóm người bệnh lớn tuổi như trước đây.

Theo bác sĩ Watts, do đặc điểm di truyền của bệnh AML ở Goepel tương tự những trường hợp thường gặp ở người 70 - 80 tuổi, anh được đánh giá phù hợp với thử nghiệm.

Kết quả khó tin

Chỉ 1 ngày sau khi tham gia thử nghiệm, Goepel bắt đầu phác đồ điều trị. Anh được sử dụng 2 loại thuốc: Một loại thuốc uống mỗi ngày trong 28 ngày và một loại thuốc truyền tĩnh mạch hằng ngày trong tuần đầu tiên của đợt điều trị.

Chỉ hơn 2 tuần sau, Goepel đã đạt đáp ứng điều trị hoàn toàn, kết quả mà anh mô tả là “khó tin”. Tuy nhiên, kết quả này chưa đồng nghĩa với khỏi bệnh, bởi nguy cơ tái phát vẫn còn. Vì vậy, sau khi hoàn thành phác đồ điều trị thử nghiệm, Goepel tiếp tục được chỉ định ghép tủy xương nhằm củng cố hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ bệnh tái phát.

Đến nay, sau khoảng 2 năm điều trị, Goepel vẫn không ghi nhận dấu hiệu bệnh tái phát. Theo bác sĩ Watts, đây là kết quả khó có thể hình dung vào thời điểm anh mới được chẩn đoán.

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Kỳ vọng vào hướng điều trị mới

Theo dữ liệu được công bố trên tạp chí khoa học Haematologica, trong số 36 người bệnh tham gia thử nghiệm, có 25 người ghi nhận khối ung thư thu nhỏ hoặc biến mất sau liệu trình điều trị kéo dài 28 ngày. Trong đó, 19 người đạt lui bệnh hoàn toàn. Anh Goepel là một trong số đó.

Ông Mihir A. Shukla, bác sĩ chuyên khoa huyết học tại Trung tâm Ung thư Perlmutter thuộc NYU Langone (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, nhận định kết quả này đáng chú ý, đồng thời gợi mở khả năng một số nhóm người bệnh có thể hưởng lợi từ phác đồ điều trị trên.

Dù vậy, đây là nghiên cứu với số lượng người tham gia còn hạn chế. Kết quả bước đầu chưa đủ để khẳng định phác đồ này phù hợp hoặc hiệu quả hơn hóa trị tiêu chuẩn đối với tất cả người bệnh AML, do đó vẫn cần thêm nghiên cứu trong tương lai.