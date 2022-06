4 loại thực phẩm tốt nhất cho tuổi 70

Những tình huống này, cũng như các vấn đề tiềm ẩn khác, là một phần bình thường của quá trình lão hóa.

Điều này không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ giải quyết được tất cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải giữ cho mình khỏe mạnh khi bạn già đi.

Duy trì hoạt động, cũng như theo dõi chế độ ăn uống của bạn, là những cách có lợi để đảm bảo bạn đang tăng cường sức khỏe của mình ở độ tuổi 70.

Chuyên gia dinh dưỡng (CGDD) Lauren Manaker, tác giả của sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook, The 7 Ingredient Healthy Pregnancy Cookbook, and Fueling Male Fertility, giúp giải mã những thực phẩm tốt nhất ở độ tuổi 70, theo trang web Mỹ Eat This, Not That!

1. Dưa hấu

CGDD Manaker cho biết: “Đối với những người ở độ tuổi 70, bổ sung đủ vitamin C có thể có lợi vô cùng. các dữ liệu cho thấy mối liên hệ tích cực giữa cả mức độ vitamin C trong chế độ ăn uống và tuần hoàn với các phép đo khối lượng cơ xương ở nam giới và phụ nữ trung niên trở lên".

Theo tạp chí Journal of Nutrition, các nghiên cứu cho thấy rằng lượng vitamin C trong chế độ ăn uống có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm mất cơ do tuổi tác.

Theo CGDD Manaker, dưa hấu là một nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên, khiến nó trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời cho những người trên 70 tuổi thưởng thức.

2. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời, bao gồm nhiều vitamin C, là một thực phẩm bổ sung tốt cho chế độ ăn uống của bạn.

Canxi và collagen có trong bông cải xanh kết hợp với nhau giúp bạn có xương chắc khỏe. Vitamin K trong bông cải xanh giúp đông máu.

Bông cải xanh cũng có một số năng lực tiêu hóa và chống viêm.





Chất xơ trong loại rau xanh này có thể giúp điều hòa, ngăn ngừa táo bón và duy trì đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Hơn nữa, trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí The journal of Preventive Nutrition and Food Science, các nhà khoa học đã phát hiện ra tác dụng chống oxy hóa của sulforaphane trong bông cải xanh giúp giảm các dấu hiệu viêm trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Họ kết luận rằng bông cải xanh có thể giúp giảm viêm, theo Eat This, Not That!

3. Quả óc chó

CGDD Manaker nói: “Ăn quả óc chó có thể là một trong những thực phẩm tốt nhất cho những người ở độ tuổi 70”.

Theo dữ liệu được công bố trên tạp chí Circulation, những người tham gia khỏe mạnh từ 63 đến 79 tuổi ăn khoảng 1/2 cốc quả óc chó mỗi ngày có mức cholesterol LDL (có hại) thấp hơn sau 2 năm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ quả óc chó hằng ngày làm giảm 4,3% tổng số hạt LDL và 6,1% các hạt LDL nhỏ.

CGDD Manaker cho biết: “Những thay đổi về nồng độ và thành phần hạt LDL này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sự thay đổi cholesterol LDL trong nhóm ăn quả óc chó khác nhau tùy theo giới tính; ở nam giới, cholesterol LDL giảm 7,9% và ở phụ nữ là 2,6%".

Cũng theo CGDD Manaker, quả óc chó là một nguồn tuyệt vời của axit omega-3 alpha-linolenic có nguồn gốc thực vật - một hợp chất rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ và tạo ra năng lượng.

Quả óc chó cũng chứa protein thực vật, chất xơ, chất chống oxy hóa và rất nhiều vi chất dinh dưỡng hỗ trợ các yếu tố khác nhau của sức khỏe của chúng ta.

4. Nước ép quả lựu

CGDD Manaker cho biết: “Chất chống oxy hóa trong nước ép quả lựu giúp chống lại các gốc tự do, vốn là những phân tử không ổn định có thể gây hại cho cơ thể chúng ta theo thời gian”.

"Các gốc tự do thậm chí còn đáng lo ngại hơn khi chúng ta già đi. Cung cấp năng lượng cho bản thân bằng các loại thực phẩm, đồ uống lành mạnh và chất chống oxy hóa là cách tốt nhất để bạn tấn công và phòng thủ suốt cả năm", CGDD Manaker lưu ý, theo Eat This, Not That!