Chuyên gia: Đây là loại cá tốt nhất giúp não bộ nhạy bén

Hải sản là nguồn thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể và hạnh phúc, và chúng đặc biệt có lợi cho sức khỏe não bộ.

Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống 2020-2025 cho người Mỹ, gần 90% người Mỹ không đáp ứng đủ lượng khuyến nghị là 8 ounce (1 ounce = 28,25 gram) hải sản mỗi tuần.

Nhìn chung, hải sản là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, cung cấp protein, chất béo lành mạnh, vitamin B và các khoáng chất như kẽm, sắt và iốt.

Khi nói đến việc nuôi dưỡng não và giữ cho não ở trạng thái tốt nhất, loại cá số 1 để tiêu thụ là cá hồi hoang dã, theo Eat This, Not That!

Hơn một nửa bộ não được tạo thành từ chất béo, đặc biệt là axit béo không bão hòa đa omega-3, theo Nutrients.

Khoảng 90% chất béo tạo nên cấu trúc của não ở dạng axit docosahexaenoic (DHA).

Cá hồi là một nguồn giàu DHA, cũng như một axit béo omega-3 quan trọng khác, axit Eicosapentaenoic (EPA).

Trên thực tế, 1/3 ounce cá hồi hoang dã chứa 1,22 gram DHA và 0,35 gram EPA.

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để có đủ lượng DHA và EPA được khuyến nghị, mà một người nên tiêu thụ mỗi ngày, thì con số này là khoảng 100%.





Ngày càng có nhiều nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu cách thức ăn kiêng có thể làm chậm lại hoặc ngăn chặn sự suy giảm nhận thức.

Theo tạp chí American Journal of Clinical Nutrition, những gì được biết cho đến nay là lượng axit béo không bão hòa đa hấp thụ cao hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ.

Ngoài việc cung cấp nguồn axit béo omega-3 chính cho não của bạn, tiêu thụ cá hồi hoang dã có thể giúp sản xuất một loại protein mạnh mẽ được gọi là yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF).

BDNF hỗ trợ sự phát triển và tồn tại của các tế bào não và là một trong những protein chịu trách nhiệm tạo ra các tế bào não mới.

Đối với những người yêu thích cá hồi, đây là một tin tuyệt vời! Bạn không chỉ được thưởng thức một dạng protein ngon mà còn được chăm sóc não của bạn trong quá trình này.

Để thấy được lợi ích của việc tiêu thụ cá hồi, hãy nhớ tiêu thụ ít nhất 2 lần một tuần nhưng lý tưởng nhất là 3 lần, theo Eat This, Not That!

Phi lê cá hồi hoang dã có thể được đánh giá cao hơn, vì vậy nếu mua sắm tiết kiệm, hãy thử cá hồi hoang dã đóng hộp.

Nó là một lựa chọn tuyệt vời thân thiện với tài chính của bạn. Món này có thể được thêm vào trên các món salad hoặc được sử dụng để làm bánh mì kẹp thịt cá hồi ngon.