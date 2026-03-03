4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử

Kết quả bầu cử phản ánh ý chí, nguyện vọng cử tri

Ông Lê Quang Mạnh cho hay danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI đã được công bố sớm hơn thời hạn quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định. Tại địa phương, danh sách hơn 73 triệu cử tri đã được niêm yết công khai tại 72.195 khu vực bỏ phiếu trong cả nước.

Công tác rà soát danh sách được thực hiện nhiều vòng để hạn chế tối đa sai sót. Ở từng điểm bỏ phiếu, việc chuẩn bị hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, phương án bảo đảm an ninh, PCCC, phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh… được xây dựng cụ thể.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh, danh sách hơn 73 triệu cử tri đã được niêm yết công khai tại 72.195 khu vực bỏ phiếu trong cả nước ẢNH: TTXVN

Ông Lê Quang Mạnh nhấn mạnh từ nay đến ngày 15.3 phải tiếp tục rà soát, để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật, trong đó có 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Thứ nhất, hoàn thiện ở mức cao nhất công tác quản lý dữ liệu và bảo đảm quyền bầu cử của công dân, không để sót người đủ điều kiện và cũng không để xảy ra sai lệch. Thứ hai, tổ chức thực chất các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, bảo đảm để cử tri thực sự được nghe, trao đổi và giám sát chương trình hành động của người ứng cử; không để việc tiếp xúc chỉ dừng ở hình thức. Đây là khâu quan trọng để tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận và trách nhiệm giữa người ứng cử và cử tri.

Thứ ba, tiếp tục nắm vững địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn toàn diện; tăng cường phối hợp liên ngành, duy trì chế độ trực sẵn sàng, chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc nếu có, bảo đảm ổn định, minh bạch cho cuộc bầu cử. Thứ tư, chuẩn hóa quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Việc tổng hợp, báo cáo và công bố kết quả phải đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

Ưu tiên trụ sở dôi dư cho y tế, giáo dục

Trong ngày 2.3, nhiều cuộc tiếp xúc cử tri đã diễn ra ở các địa phương. Tại TP.HCM, 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI đơn vị số 6 gồm ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND P.Bình Tiên; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, đã tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, trao đổi với cử tri về các vấn đề được người dân quan tâm ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết vừa qua Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho TP 5 nhiệm vụ lớn là giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xóa bỏ tệ nạn ma túy và tiếp tục công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây cũng là những vấn đề được cử tri nêu ra trong buổi tiếp xúc.

Ông Quang cho biết TP.HCM sẽ ưu tiên sử dụng trụ sở, nhà đất công dôi dư làm các công trình y tế, giáo dục, công trình phục vụ cộng đồng. Riêng lĩnh vực y tế, TP.HCM sẽ có giải pháp tăng cường, ưu tiên nguồn lực mở rộng bệnh viện hiện hữu, cộng với đó là chuyển một số cơ sở y tế ra khu vực ngoại thành, từng bước giải quyết vấn đề kẹt xe, ô nhiễm.

Về cải tạo chung cư cũ, ông Quang cho rằng Nhà nước không thể tự làm toàn bộ mà cần cơ chế thu hút nhà đầu tư tham gia, cho phép tăng tầng hợp lý để bảo đảm hiệu quả tài chính, song phải tính toán hạ tầng giao thông đi kèm để tránh quá tải.

Phát biểu trước cử tri phường Thuận An và Thuận Giao (TP.HCM), ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ làm tốt việc đưa ra giải pháp hiệu quả để theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng kênh xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

"Với vai trò, trách nhiệm của Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở; các dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc kéo dài...", ông Minh khẳng định.

Chương trình hành động của các ứng viên sát thực tế

Cùng ngày, tại P.Tuy Hòa (Đắk Lắk), Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư (phải), trò chuyện với cử tri ẢNH: HỮU TÚ

Danh sách ứng cử viên gồm: ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh; bà Phạm Thị Thêm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tây nguyên.

Cử tri đánh giá chương trình hành động của các ứng viên cụ thể, sát thực tế, kỳ vọng đại biểu trúng cử sẽ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thay mặt các ứng viên, ông Nguyễn Thái Học cảm ơn sự tin tưởng của cử tri, khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, lắng nghe và cụ thể hóa các kiến nghị chính đáng mà cử tri gửi gắm trong kỳ bầu cử này.