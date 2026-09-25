4 sai lầm khi lái ô tô qua đường ngập nước dễ khiến xe gặp sự cố

Những ngày gần đây, một số khu vực miền Trung và miền Nam liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường. Đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố tại miền Nam như TP.HCM, Đồng Nai… khoảng 3 ngày gần đây liên tục chứng kiến những cơn mưa lớn về chiều tối, gây ngập nặng tại nhiều tuyến đường khiến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông gặp không ít khó khăn. Trong điều kiện thời tiết này, việc lái ô tô qua đường ngập nước tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Thực tế, có không ít tài xế nhất là những tài mới còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng khi lái ô tô qua đường ngập nước có thể khiến xe gặp sự cố.

Dưới đây là 5 sai lầm các tài mới dễ mắc phải khi lái ô tô qua đường ngập nước:

Cố vượt qua vùng nước ngập quá sâu

Dưới những cơn mưa lớn thường diễn ra vào mỗi buổi chiều tối những ngày gần đây, không ít người lái ô tô đi làm về hoặc đưa đón con đi học về… thường nóng vội, muốn về nhà sớm để tránh cảnh kẹt xe giữa trời mưa. Tuy nhiên, chính điều này dễ khiến những người lái ô tô đối mặt với rủi ro lớn ngay từ khi chưa tiến vào vùng ngập. Nhiều tài xế quan sát thấy những xe khác vẫn có thể di chuyển nên chủ quan điều khiển xe đi theo, trong khi không biết chính xác độ sâu cũng như tình trạng mặt đường bên dưới.

Khi gặp đường ngập, người lái không nên chủ quan, cần quan sát và đánh giá khả năng xe có thể đi qua hay không Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Theo các tài xế có kinh nghiệm, khi gặp đường ngập, người lái không nên chủ quan, cần quan sát và đánh giá khả năng xe có thể đi qua hay không. Nếu mực nước quá cao, tốt nhất nên tìm tuyến đường khác thay vì cố vượt. Khoảng sáng gầm và khả năng lội nước của mỗi mẫu xe cũng khác nhau, phụ thuộc vào thiết kế, vị trí cửa hút gió, khoảng sáng gầm và điều kiện thực tế.

Ô tô ngập nước ngập không chỉ gây nguy hiểm cho động cơ mà nhiều bộ phận điện, cảm biến, hệ thống điều khiển, khung gầm, dầu và các chi tiết bôi trơn cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, theo kinh nghiệm của những tài xế thường xuyên di chuyển trong mùa mưa, nếu không chắc chắn về độ sâu hoặc không quan sát được mặt đường phía trước, không nên đánh cược với chiếc xe.

Chạy nhanh để "lướt" qua chỗ ngập

Một số tài xế cho rằng lái ô tô chạy nhanh sẽ giúp xe nhanh chóng thoát khỏi vùng nước, hạn chế thời gian tiếp xúc với nước. Tuy nhiên, cách này có thể tạo ra nhiều rủi ro hơn.

Khi chạy tốc độ cao, bánh xe tạo sóng lớn và nước có thể bị đẩy mạnh lên khoang động cơ. Đồng thời, tài xế khó kiểm soát xe nếu bên dưới mặt nước xuất hiện ổ gà, nắp cống, hố sâu hoặc chướng ngại vật.

Khi chạy tốc độ cao, bánh xe tạo sóng lớn và nước có thể bị đẩy mạnh lên khoang động cơ Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Dó đó, nếu phải di chuyển qua vùng ngập, tài xế nên lái xe đi chậm, giữ đều ga và tránh tạo sóng nước lớn. Việc đạp ga đột ngột cũng không được khuyến khích bởi có thể làm tăng lượng nước bị hất vào khu vực cửa hút gió.

Kinh nghiệm của nhiều tài xế lâu năm là đi chậm nhưng đều, thay vì cố tăng tốc để "lướt" qua nước. Điều quan trọng không phải là vượt qua đoạn ngập nhanh nhất mà là duy trì khả năng kiểm soát xe trong suốt quá trình.

Di chuyển sát xe lớn hoặc chạy song song với xe tải, xe buýt

Một chiếc xe tải hoặc xe buýt chạy qua vùng ngập có thể tạo ra lượng nước và sóng lớn hơn nhiều so với ô tô con. Nếu chạy quá sát hoặc song song, ô tô có thể bị sóng nước từ phương tiện lớn dội trực tiếp vào thân xe và khoang động cơ. Đây là tình huống đặc biệt đáng lưu ý tại các tuyến đường đô thị thường xuyên ngập sau mưa lớn. Tài xế không chỉ phải quan sát mực nước mà còn cần tính đến chuyển động của những phương tiện xung quanh.

Khi qua vùng ngập nên chủ động giữ khoảng cách với xe tải, xe buýt và tránh chạy song song với phương tiện có kích thước lớn Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Theo kinh nghiệm của các tài xế lâu năm, khi qua vùng ngập nên chủ động giữ khoảng cách với xe tải, xe buýt và tránh chạy song song với phương tiện có kích thước lớn. Nếu thấy xe ngược chiều đang tạo sóng mạnh, cần giảm tốc độ phù hợp và lựa chọn vị trí an toàn thay vì cố vượt ngay.

Vừa qua khỏi chỗ ngập đã tăng tốc, bỏ qua việc kiểm tra xe

Thoát khỏi vùng nước ngập chưa có nghĩa là ô tô đã hoàn toàn an toàn. Sau khi đi qua, nước có thể còn bám trên hệ thống phanh, gầm xe hoặc xâm nhập vào một số vị trí cần kiểm tra. Do đó, tài xế nên chạy chậm thêm một đoạn và rà phanh nhẹ để hỗ trợ làm khô bề mặt phanh. Đây cũng là một trong những khuyến cáo được các nhà sản xuất đưa ra sau khi xe vượt qua vùng ngập nước.

Thoát khỏi vùng nước ngập chưa có nghĩa là ô tô đã hoàn toàn an toàn Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Nếu xe từng đi qua vùng nước tương đối sâu, chủ xe nên chú ý những dấu hiệu bất thường như động cơ hoạt động không ổn định, đèn cảnh báo xuất hiện, phanh có biểu hiện khác thường, hệ thống điện chập chờn hoặc xe phát ra tiếng động lạ. Trong trường hợp nghi nước đã xâm nhập sâu, nên đưa xe đến cơ sở kỹ thuật để kiểm tra động cơ, dầu nhớt, hộp số, hệ thống điện, phanh và các bộ phận gầm xe.



