Mưa lớn những ngày gần đây khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố, tỉnh lộ, thậm chí cả quốc lộ qua một số tỉnh, thành phố bị ngập gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Trong điều kiện thời tiết này, việc lái ô tô qua các đoạn đường ngập nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rủi ro.

Thực tế, trong điều kiện mưa lớn, một đoạn đường chỉ ngập vài chục cm cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nước có thể che khuất ổ gà, hố sâu, miệng cống hoặc thậm chí làm hư hỏng nền đường. Bên cạnh đó, dòng nước chảy mạnh có thể tác động đến độ bám và khả năng kiểm soát phương tiện. Tuy nhiên, không phải tài xế nào điều khiển ô tô khi đối diện với các đoạn đường ngập nước cũng đủ kinh nghiệm, kỹ năng nhận diện được nguy hiểm, rủi ro để đưa ra quyết định cho xe quay đầu hay tiếp tục di chuyển. Đã có không ít vụ tai nạn ô tô bị ngập dẫn đến thủy kích, hư hỏng thậm chí bị nước cuốn do tài xế chủ quan không nhận diện được mức nước ngập.

Không phải tài xế nào điều khiển ô tô khi đối diện với các đoạn đường ngập nước cũng đủ kinh nghiệm, kỹ năng nhận diện được nguy hiểm, rủi ro để đưa ra quyết định Ảnh: B.H

Do đó, nhận diện đúng thời điểm không nên lái ô tô qua đoạn đường ngập là điều cần thiết giúp hạn chế nguy cơ chết máy, hư hỏng xe và mất an toàn.

Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo tài xế không nên lái ô tô qua đoạn đường ngập nước:

Nước ngập gần hoặc vượt ngưỡng an toàn của ô tô

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất đoạn đường ngập nước không nên lái xe vượt qua là mức ngập lên quá cao so với khả năng vận hành của chiếc xe. Không ít tài xế có tâm lý dựa vào các xe đi phía trước để quyết định có nên chạy qua hay không. Tuy nhiên, mỗi mẫu ô tô có khoảng sáng gầm, vị trí cửa hút gió động cơ, hệ thống điện và khả năng chống nước khác nhau. Vì vậy, việc một chiếc SUV hoặc bán tải có thể vượt qua không đồng nghĩa một mẫu sedan hay hatchback có thể làm điều tương tự.

Khi không xác định được độ sâu của đoạn ngập, tài xế nên thận trọng, đặc biệt nếu nước đã lên gần mép dưới cửa xe hoặc cao hơn. Nước càng sâu, nguy cơ tràn vào khoang động cơ, hệ thống điện và nội thất càng lớn. Đáng lưu ý, mặt đường bên dưới lớp nước cũng có thể xuất hiện ổ gà, hố ga mất nắp hoặc vị trí sụt lún mà tài xế không thể quan sát bằng mắt thường.

Khi không xác định được độ sâu của đoạn ngập, tài xế nên thận trọng, đặc biệt nếu nước đã lên gần mép dưới cửa xe hoặc cao hơn Ảnh: B.H

Các tài liệu an toàn về ngập nước của Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo chỉ khoảng 15 cm nước chảy nhanh đã có thể khiến người mất thăng bằng; khoảng 30 cm nước chảy có thể cuốn một ô tô nhỏ, trong khi khoảng 45 - 60 cm nước chảy có thể cuốn nhiều loại xe lớn hơn. Do đó, nếu không chắc chắn về độ sâu hoặc nhận thấy mực nước đã tiến sát những vị trí "nhạy cảm" của xe như mép cửa, gầm xe… lựa chọn an toàn là quay đầu, tìm tuyến đường khác hoặc chờ nước rút.

Dòng nước chảy xiết hoặc tạo sóng lớn

Nước ngập đã tiềm ẩn rủi ro, nhưng nước chảy xiết còn nguy hiểm hơn. Tại những đoạn đường có độ dốc, gần cống thoát nước, khu vực ven sông hoặc nơi nước đang dồn về, dòng chảy có thể tạo lực tác động lên thân xe và làm xe mất ổn định. Đáng chú ý, tài xế bên trong ô tô có thể khó đánh giá chính xác tốc độ và hướng dòng nước.

Nếu mặt nước xuất hiện những đợt sóng lớn do xe tải, xe buýt hoặc phương tiện khác chạy qua, việc cố đi theo cũng tiềm ẩn nguy cơ nước tràn vào những vị trí không mong muốn Ảnh: B.H

Nếu mặt nước xuất hiện những đợt sóng lớn do xe tải, xe buýt hoặc phương tiện khác chạy qua, việc cố đi theo cũng tiềm ẩn nguy cơ nước tràn vào những vị trí không mong muốn. Trong tình huống này, không nên chạy theo xe phía trước chỉ vì thấy xe đó vẫn di chuyển được. Khi dòng nước thay đổi, điều kiện của mỗi phương tiện cũng khác nhau.

Không nhìn rõ mặt đường phía trước

Một đoạn đường ngập đến mức tài xế không còn quan sát được mặt đường là dấu hiệu cần đặc biệt thận trọng. Nước có thể che khuất ổ gà, nắp cống, hố sâu, dải phân cách thấp hoặc những chướng ngại vật khác. Nguy hiểm hơn, mặt đường có thể bị hư hỏng hoặc sụt lún nhưng mắt thường không thể nhận biết khi toàn bộ khu vực đã bị nước phủ kín.

Đây là tình huống rất phổ biến khi mưa lớn, trời tối hoặc nước ngập đục. Khi không còn nhìn thấy vạch kẻ đường, mép đường, dải phân cách hay các vật thể giúp xác định hướng di chuyển, tài xế gần như không thể biết chính xác điều gì nằm bên dưới mặt nước.

Một đoạn đường ngập đến mức tài xế không còn quan sát được mặt đường là dấu hiệu cần đặc biệt thận trọng Ảnh: B.H

Nếu phía trước không có phương tiện tương tự để tham khảo mức ngập nước hoặc không thể xác định được độ sâu và hướng đi an toàn, việc tiếp tục chạy vào vùng nước là một canh bạc không cần thiết. Trong trường hợp này, tài xế nên giảm tốc độ, nếu không nhìn rõ mặt đường hoặc không biết nước sâu bao nhiêu, không nên cố lái xe vượt qua.

Nhiều xe phía trước chết máy hoặc phải quay đầu

Đây là một trong những dấu hiệu thực tế có giá trị tham khảo rõ nhất đối với tài xế khi lái ô tô đối diện với đoạn đường ngập nước phía trước. Nếu liên tiếp xuất hiện ô tô, xe máy chết máy, dừng giữa dòng hoặc nhiều phương tiện phải quay đầu, tài xế nên xem đó là cảnh báo về mức độ rủi ro của đoạn đường phía trước.

Tuy nhiên, cũng không nên chỉ quan sát một chiếc xe rồi kết luận. Có thể phương tiện đó gặp sự cố riêng, trong khi điều kiện đường vẫn phù hợp với xe khác. Ngược lại, nếu nhiều xe thuộc các loại khác nhau đều gặp khó khăn, nguy cơ đoạn đường không còn an toàn để tiếp tục di chuyển sẽ cao hơn.

Nếu liên tiếp xuất hiện ô tô, xe máy chết máy, dừng giữa dòng hoặc nhiều phương tiện phải quay đầu, tài xế nên xem đó là cảnh báo về mức độ rủi ro của đoạn đường phía trước Ảnh: PHAN HẬU

Theo kinh nghiệm của một tài xế thường xuyên di chuyển tại khu vực đô thị, khi thấy dòng xe phía trước liên tục quay đầu, đừng nên cố đi thêm. Việc quay đầu hoặc tìm tuyến thay thế từ sớm thường giúp tránh rơi vào tình huống bị mắc kẹt giữa vùng ngập.

Xuất hiện cảnh báo hoặc khuyến cáo không đi qua

Biển báo đường ngập, rào chắn, lực lượng chức năng hướng dẫn quay đầu hoặc cảnh báo từ chính quyền địa phương là dấu hiệu không nên bỏ qua. Các hướng dẫn an toàn khi lái xe trong điều kiện ngập nước cũng nhấn mạnh việc không bỏ qua biển báo hoặc rào chắn tại khu vực có nước lũ.

Trong trường hợp này, dừng lại địa điểm an toàn để chờ đợi hoặc quay đầu xe chọn lộ trình khác vẫn an toàn hơn việc cố vượt qua một đoạn đường chưa xác định được mức độ nguy hiểm. Nếu nước tiếp tục dâng khi xe đang ở khu vực ngập, tài xế cần ưu tiên an toàn của người trên xe và tìm cách di chuyển đến vị trí cao, an toàn khi điều kiện cho phép.

Biển báo đường ngập, rào chắn, lực lượng chức năng hướng dẫn quay đầu hoặc cảnh báo từ chính quyền địa phương là dấu hiệu không nên bỏ qua Ảnh: B.H

Với ô tô đi qua đường ngập, nguyên tắc quan trọng là không tìm cách vượt qua bằng mọi giá thay vào đó nhận diện thời điểm nên dừng lại. Nếu không chắc chắn về độ sâu, không nhìn rõ mặt đường, nước chảy mạnh, nhiều xe phía trước gặp sự cố hoặc đã xuất hiện cảnh báo, tìm đường vòng và chờ nước rút vẫn là lựa chọn thận trọng, an toàn hơn.