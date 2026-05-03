4 sai lầm về Bluetooth đang đánh lừa người dùng công nghệ

Bluetooth đã trở thành công nghệ kết nối phổ biến trong kỷ nguyên số ngày nay, nhưng đi kèm với sự tiện lợi là những lời đồn thổi đáng sợ về sức khỏe và hiệu năng. Nhưng liệu những lời truyền miệng đó có phải là sự thật? Đã đến lúc chúng ta cần nhìn vào sự thật khoa học để sử dụng thiết bị một cách tự tin hơn.

Bức xạ Bluetooth có gây ung thư não?

Nỗi sợ lớn nhất của người dùng tai nghe không dây chính là sóng bức xạ ngay sát tai. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định Bluetooth phát ra loại bức xạ không ion hóa. Khác với tia X hay tia UV có khả năng phá hủy DNA và gây tổn thương tế bào, sóng Bluetooth cực kỳ yếu và không có tính tích lũy trong cơ thể. Việc đeo tai nghe Bluetooth cả ngày thực tế không gây nguy hiểm cho tế bào não như những lời đồn đoán thiếu căn cứ thường thấy trên các diễn đàn.

Bật Bluetooth cả ngày có làm cạn pin điện thoại?

Nhiều người có thói quen tắt ngay Bluetooth sau khi dùng vì sợ sập nguồn máy. Thế nhưng, với công nghệ Bluetooth Low Energy (LE) hiện đại, việc để Bluetooth ở trạng thái chờ trong suốt 26 tiếng chỉ làm tiêu tốn chưa đầy 2% pin. Con số này là quá nhỏ so với lượng pin bị 'ngốn' bởi màn hình hay các ứng dụng chạy ngầm sử dụng mạng 4G/5G. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể duy trì kết nối với đồng hồ thông minh hay vòng đeo tay sức khỏe suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc pin liên tục.

Sóng Bluetooth có đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ? ẢNH: PHONG ĐỖ

Bluetooth chỉ dùng được ở khoảng cách gần?

Đừng nhầm lẫn giữa giới hạn thiết kế và giới hạn công nghệ. Các loại tai nghe thông thường được giới hạn trong phạm vi 10 mét để tối ưu hóa điện năng, nhưng Bluetooth công nghiệp (Class 1) có thể truyền xa tới 100 mét. Thậm chí, từ chuẩn Bluetooth 5.0 trở lên, khả năng kết nối có thể đạt khoảng cách hơn 1 km trong các ứng dụng chuyên dụng. Do đó, Bluetooth không hề yếu ớt như bạn tưởng.

'Kẻ thù' thực sự của tín hiệu Bluetooth

Bluetooth hoàn toàn có thể xuyên tường, nhưng nó 'sợ' bê tông và các thiết bị gây nhiễu sóng hơn. Nếu âm thanh bị ngắt khi bạn bước sang phòng bên cạnh, đó có thể là do bức tường quá dày hoặc tín hiệu bị xung đột bởi lò vi sóng và bộ phát Wi-Fi cùng băng tần 2,4 GHz. Thay vì đổ lỗi cho công nghệ Bluetooth không xuyên được tường, hãy kiểm tra các vật cản và thiết bị gây nhiễu xung quanh bạn.

Hiểu đúng về công nghệ không chỉ giúp bạn bớt lo âu mà còn tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng các thiết bị thông minh trong cuộc sống hằng ngày.